Een gratis maaltijd tegen eenzaamheid op Noord-Beveland

Mensen die zich hebben aangemeld konden vandaag in dorpshuizen de maaltijd halen. "Ik had een fantastische man, maar die is twee jaar geleden overleden. Ik ben verhuisd, toen kwam corona en dat was een vreselijke tijd", zegt een 84-jarige vrouw die net haar voorgerecht op heeft.

Burgemeester

In totaal zijn er bijna 200 aanmeldingen ontvangen door de gemeente. Wethouder Slenter is blij met dit hoge aantal: "Wij vinden het belangrijk dat iedereen met plezier op ons eiland woont en bieden daarom de mogelijkheid elkaar te ontmoeten onder het genot van een gezellige maaltijd."

In 2018 voelde in Zeeland voelen ruim 66.000 mensen zich eenzaam. Dat aantal is door de coronapandemie alleen maar gestegen. Volgens de overheid kampt van de 75-plussers meer dan de helft met eenzaamheid. De Week tegen de Eenzaamheid is een initiatief van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Tot en met 7 oktober zijn er honderden activiteiten door het hele land om mensen samen te brengen.

Burgemeester Loes Meeuwisse is ook aanwezig en deelt maaltijden uit in Dorpshuis de Stadsweide in Kortgene. "Het is mooi om na de coronaperiode te zien dat mensen genieten van deze maaltijd. Eenzaamheid is iets dat bij ouderen veel voorkomt. In onze gemeente wonen relatief veel ouderen. Gelukkig, valt het mij op dat mensen open praten over hun eenzaamheid."