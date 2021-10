Chantal uit Hulst trekt door de VS: 'We kamperen hier tussen afval en tuig'

(foto: Omroep Zeeland)

De ontmoeting met de stinkdierenfamilie tijdens haar trip richting haar huidige kampeerplek maakte indruk. "Die beesten zijn net zo slim als wasberen. Ze maken alles zelf open. En ze stinken inderdaad. Het heeft nog het meest weg van een sterke wietlucht."

Avontuurlijk

"Het is een maffe plek", zegt ze over het zanderige stuk land op de grens van Arizona en Californië waar ze op dit moment is. "Mensen wonen hier om allerlei redenen; sommigen zijn uit hun huis gezet, anderen zoeken vrijheid. Ik weet niet of we hier nog een nacht blijven. Avontuurlijk is het natuurlijk wel."

Even terug naar die stinkdieren: gelukkig hebben die niet hun stinkende vloeistof op Chantal losgelaten. Want nogmaals, ze heeft momenteel geen beschikking over stromend water.