Terneuzense bedrijven knappen versleten vogelkooi op kinderboerderij voor niks op

Het team van vandaag, het gros werkt bij chemiebedrijf Trinseo. (foto: Omroep Zeeland)

Het idee om het opknappen van de vogelkooi te adopteren als vrijwilligersproject, is een manier om iets terug te doen voor de samenleving, zegt directeur Jos van den Brink van Trinseo. "Wij hebben mensen in dienst die hier als klein kind naar de kinderboerderij kwamen. Die kennen deze kooi nog van dat-ie gebouwd is in de zeventiger jaren."

De vogelkooi was in slechte staat, zegt Daan Overtoom van de kinderboerderij. "Fantastisch dat het nu zo aangepakt wordt. Het is een heel groot project dat we zelf niet hadden kunnen uitvoeren." Het chemiebedrijf levert iedere middag eigen personeel om aan het gebouw te klussen. Daarnaast zijn samenwerkende bedrijven ingeschakeld voor de professionele klussen.

Er werd vanmiddag hard gewerkt aan de vogelkooi. (foto: Omroep Zeeland)

"Normaal werk ik op HR", zegt medewerker Levitah Numeijer. Nu staat ze kozijnen te schuren. "Dit is wel wat anders", lacht ze. "We hebben een mooi team met z'n allen. Mooi om als bedrijf wat terug te geven aan de samenleving. En voor mij persoonlijk ook leuk om op een andere manier samen te werken met collega's."

Klussen in de baas z'n tijd

Op het dak staat Chris Pilaat die normaal op de fabriek werkt. "Fantastisch om zo aan de kinderboerderij te werken. Vandaag hebben we de kapel uit het dak gehaald." Spijbelen van werk is het niet, grinnikt hij. "Je moet wel je werk af hebben, dus vanochtend hard gewerkt, om hier vanmiddag te kunnen zijn."

Pilaat: "Het is heel dankbaar werk. Je ziet de mensen op de kinderboerderij... Je krijgt zoveel liefde van je werk. Daar doe je het voor." Op 13 november wordt de vogelkooi feestelijk geopend.