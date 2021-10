'Als waterschap niet betaalt voor fietsoversteek Vlake, dan de gemeente maar!'

Het waterschap komt niet met geld over de brug om de Kanaalweg bij Vlake aan te passen. Daarom wil Jumelet dat de gemeente Reimerswaal de benodigde 35.000 euro betaalt om de weg weer veilig te maken. Tijdens de gemeenteraad van 2 november dient hij een motie in om het benodigde geld vrij te maken.

Dijktrappetje

Volgens Jumelet is het wachten op de eerste ongelukken. Fietsers die vanuit Vlake komen, mogen de Kanaalweg niet meer oprijden. "Daarom steken ze noodgedwongen over, om via een dijktrappetje met de fiets aan de hand over de Kanaaldijk te klauteren." Dan fietsen ze langs een achterliggend pad weer noordwaarts, om bij de Postweg de kanaalbrug over te steken richting Kapelle.

Omwonenden

Ook omwonenden van de Kanaalweg, zoals Wilma Nelis en haar 73-jarige man Jaap, moeten dagelijks met hun fiets over de dijk klimmen. "Dat is geen doen", zegt Wilma. "Zeker niet op onze leeftijd."

Raadslid Andries Jumelet (CU) en straatbewoonster Wilma Nelis bij het dijktrapje in Vlake. (foto: Omroep Zeeland / SO De Bevelanden)

Tegelhandel en bestratingsbedrijf Pekaar ligt direct aan de weg en is dus ook per fiets onbereikbaar geworden. "De meeste van onze klanten komen per auto", zegt een medewerker. "Maar de voorbijgaande fietsers, die wel eens stoppen bij onze showroom, die zijn we nu kwijt." Het waterschap zou eind vorig jaar de omwonenden hebben gevraagd in te stemmen met de aanleg van de dijkbruggetjes naar het achterliggende fietspad. "Zonder erbij te zeggen dat er een fietsverbod komt op de Kanaalweg. Ja, we zijn er zo mooi ingetrapt met het trappetje", zegt hij.

Zelfs voor één woning

Andries Jumelet hoopt dat de Reimerswaalse raad over de brug komt en het benodigde geld vrijmaakt voor een veilige fietsoversteek. "De gemeente moet borg staan voor de verkeersveiligheid", zegt het raadslid. "En zelfs al gaat het om de bereikbaarheid van maar één woning: Reimerswaal moet veilig zijn voor iedereen!"

Waterschap komt erop terug

Bij waterschap Scheldestromen wil men nog niet inhoudelijk op de kwestie reageren. Woordvoerder Janne La Gas kan niet zeggen of 35.000 euro voldoende is om de weg aan te passen. "Dat wordt allemaal onderzocht. We komen er zo snel mogelijk op terug", aldus La Gasse.

Dit is een bericht van Streekomroep De Bevelanden