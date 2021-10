Een halve eeuw Oemoemenoe: chrysantenvreters, het clublied en die opvallende naam

De huidige voorzitter Hans van Dijk kent een lange geschiedenis bij Oemoemenoe. Hij voegde zich een seizoen na de oprichting bij de club en kijkt terug op een gouden tijd. "Het was echt een combinatie van presteren en lol hebben", vertelt hij. "De kameraadschap binnen de club was echt bijzonder. Respect voor elkaar, respect voor de scheidsrechter. Dat raakte me wel."

Tijdens die eerste jaren speelde Oemoemenoe al vrij snel op hoog niveau. In vijf jaar tijd promoveerde de club naar de hoofdklasse van Nederland. Na één jaar degradeerden ze weer, maar toch.

Oemoemenoe produceerde zelfs een aantal internationals, waaronder Arno Seijbel. "Toen ik negen was nam mijn broer me mee naar de rugby om te kijken. Ik vond het een leuke sport, lekker ravotten op dat veld. Ik ben gestopt met judo en gaan rugbyen. Nu is het 2021 en ik zit er nog steeds", lacht Seijbel, die op dit moment verantwoordelijk is voor de technische zaken bij de club.

'Ze aten de chrysanten op!'

Als uitbater van café De Mug komt oud-speler Barend Midavaine begin jaren 70 voor het eerst in aanraking met een team van de rugbyvereniging, die dan net is opgericht. "Het was een bijzonder gezelschap", vertelt hij. "Het team kwam na een overwinning bij mij in het café, waar ik vaasjes met bloemen op de tafel had staan. Wat denk je? Eten die gasten de chrysanten op!"

Het 'stelletje ongeregeld' intrigeerde Midavaine mateloos. "Al gauw ben ik een keer gaan kijken bij een training en ik ben nooit meer weggegaan." Midavaine speelde jaren in het eerste herenteam. "Later ben ik nog een tijdje voorzitter geweest en trainer van het tweede."

Het eerste jaar van de rugbyclub (foto: Oemoemenoe)

Maar hoe komt de club toch aan die bijzondere naam? Midavaine vertelt: "Tijdens de oprichtingsvergadering riep Piet Hardenberg in plat Zeeuws: 'Oemoemenoe!' omdat ze maar geen naam voor de club konden bedenken. Zo hebben ze de club toen maar genoemd. Tegenstanders buiten de provincie weten natuurlijk niet wat dat betekent."

De Middelburger besluit samen met stadgenoten Wim de Graaf en Baby den Toonder een eigen muzikale draai aan die Zeeuwse naam te geven. "Bij mij in het café is toen het idee voor een eigen clublied ontstaan en dat hebben we toen samen geschreven. Het moest een strijdvaardige boodschap bevatten, zodat onze tegenstanders zouden weten waar Oemoemenoe voor staat."

De Zeeuwse Kamer met Hans van Dijk, Arno Seijbel en Barend Midavaine over Oemoemenoe

"Vandaag de dag kent ieder lid van Oemoemenoe het clublied uit zijn hoofd", zegt de zeventiger stellig. Midavaine kijkt uit naar de jubileumviering, eind oktober. "Ik ben nog altijd betrokken bij de club, kom er nog graag op zaterdag om te kijken naar het eerste." Over de viering is ook een podcastserie gemaakt, waarin leden van toen en nu aan het woord komen. In elke aflevering van de Oemoemenoe-podcast is het clublied te horen.

Rugby bier

Voor het vijftigjarig bestaan van zijn club heeft de voormalig caféhouder nog eens extra zijn best gedaan. "Op verzoek van de club heb ik speciaal rugbier gebrouwen", vertelt Midavaine trots. Het Oemoemenoe-biertje heeft een alcoholpromillage van 5.0 procent en dat is geen toeval. "De club bestaat vijftig jaar en voor een try in het rugby krijg je vijf punten."