Instagram is jarig: dit zijn de elf populairste berichten op Omroep Zeeland

11. Mooi, magisch, mistig Middelburg

Beneden heb je niet altijd een goed uitzicht als het mistig is. Behalve als je de Lange Jan beklimt of met een drone boven de mist gaat vliegen. Dat laatste deed Michael Huijgens. Hij maakte deze foto.

10. Altijd droog in deze straat

We blijven nog even in Middelburg. Als het in de zomer regent, is dit het straatje waar je moet zijn om te schuilen. Het zorgt bovendien voor mooie plaatjes. Misschien wel de Instagramhotspot van Middelburg in de zomer. In het najaar worden de paraplu's weer weggehaald.

9. Zware wandelmarathon

Voor de deelnemers aan de wandelmarathon waren het zware omstandigheden. De dag begon met regen, regen en nog eens regen.

8. Zeevonk

Ieder jaar is het in het voorjaar en in de zomer raak: de Zeeuwse zee kleurt magisch blauw door zeevonk. Andy Troy maakte deze foto's bij Westkapelle.

7. Winter wonderland

Van zeevonk in de zomer naar sneeuw in de winter. Want welk seizoen het ook is, in Zeeland worden altijd mooie plaatjes geschoten. Deze serie foto's werd gemaakt in januari toen het landschap wit kleurde.

6. Bui op komst

In de duinen bij Domburg zag Danny Bastiaanse een dreigende bui op hem afkomen. Toen was het nog droog, maar we kunnen ons haast niet voorstellen dat het daarna droog bleef.

5. Danny Vera op 1

Wat een prestatie! Danny Vera kwam eind vorig jaar met zijn Roller Coaster op 1 in de Top 2000 van NPO Radio 2. En op de dag dat de hitlijst startte werd de zanger ook nog eens vader van dochter Lavie.

4. Winnaars Kustmarathon

Het zit nog vers in ons geheugen: de Kustmarathon van 2021. Tim Pleijte en Samantha Luitwieler wisten de wedstrijd te winnen. En dat leverde op Instagram een hoop felicitaties op.

3. Ritje met de trein

Een ritje met de trein vanuit het verzoringstehuis. Het kon vorig jaar in Goes. Ouderen met dementie bij Ter Weel konden herinneringen ophalen in een echte treincoupé.

2. Mossel

In 2019 ging een foto van een ei viral op Instagram. Een ei? Ja...een ei! Daar moest natuurlijk een Zeeuwse variant op bedacht worden. Deze foto van een mossel kreeg ook een hoop hartjes.

1. Zoutelande

Maar het bericht met de meeste hartjes en reacties is deze foto van Zoutelande. Fotograaf yoshivda zag deze bui op het strand bij Zoutelande en maakte deze foto.

Wil jij ook de mooiste Zeeuwse foto's in je tijdlijn zien? Volg Omroep Zeeland dan op Instagram. Heb je zelf een mooie foto gemaakt en wil je die met ons delen? Plaats dan met #omroepzeeland of stuur een foto in via Verzeeuwigd.