Een playstation, boeken en spelletjes zeer welkom: 'De dagen zijn lang en leeg'

"We zijn heel dankbaar dat we hier zijn en wat iedereen voor ons doet. Om meer over Nederland, de taal en cultuur, te leren zouden boeken en tijdschriften fijn zijn."

Het COA (Centraal orgaan Opvang Asielzoekers) heeft een oproep gedaan om deze spullen richting de Zeelandhallen te krijgen. "De asielzoekers komen hier met niks aan. Boeken zijn fijn om meer te leren over het land waar ze zijn. Maar ook bordspellen zoals schaken en dammen en sjoelbakken zouden heel welkom zijn. En als mensen van hun oude bankstellen af willen dan zijn we daar ook heel blij mee", zegt Marnix Manni van het COA.

Recreatieruimte is nog karig

De recreatieruimte in de Zeelandhallen is nu enkel nog aangekleed met enkele tafels en stoelen. "Binnenkort hangen we nog een televisie op. Een veel gevraagde vrijetijdsbesteding is ook een Playstation of computerspellen. In de hal waar ze zitten is weinig te doen, dus elke vorm van afleiding helpt enorm", zegt hij.

Vrijwilligers die (sport)activiteiten willen doen of mensen die de asielzoekers de Nederlandse taal willen leren zijn ook meer dan welkom. "Ze zitten hier vrij dicht op elkaar. Het is druk en daarmee is er weinig tijd voor individuele aandacht", legt Manni uit.

Afleiding zorgt ervoor dat je minder met thuis bezig bent." asielzoeker uit Syrië

"Een playstation zou echt heel leuk zijn, of een oude laptop met een computerspel. Afleiding zorgt ervoor dat je minder met thuis bezig bent", zegt één van de mannen. Een ander vult aan: "We hebben geen idee wat zich afspeelt buiten deze deuren. Een krant bijvoorbeeld zou helpen om het nieuws in de omgeving te begrijpen."

De meesten vermaken zich nu met een kaartspelletje (foto: Omroep Zeeland)

De asielzoekers zijn anderhalve week geleden aangekomen in Goes en verblijven hier tijdelijk. De asielzoekerscentra zitten vol, vanwege de toestroom uit Afghanistan en er is weinig uitstroom vanuit de azc's vanwege krapte op de huizenmarkt. Het COA hoopt ze binnen een half jaar in één van de reguliere centra te kunnen plaatsen in afwachting van hun asielproces.