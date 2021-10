Goedemorgen Zeeland! Dubbel feest vandaag, onderzoek naar rivierkreeftjes en verandering begeleid wonen

Een gevonden rivierkreeftje in de buurt van Axel (foto: Omroep Zeeland)

Waterschap Scheldestromen gaat onderzoek doen naar de hoeveelheid rivierkreeftjes Zeeland en de schade die deze diertjes aanrichten. Ze veroorzaken grote problemen in grote delen van Nederland omdat ze de bodem van sloten aantasten. Die bodem kan vervolgens verzakken. Zo werden er in Ede in Gelderland ruim 11.000 exemplaren uit een vijver gevist. Iedere Zeeuw kan een steentje bijdragen aan het onderzoek door confrontaties met de rivierkreeft te melden via waarneming.nl. In het onderzoek werkt het waterschap samen met de HZ University of Applied Sciences.

Studenten HZ (foto: Omroep Zeeland)

Nog meer nieuws over de HZ: de Zeeuwse hogeschool is de op twee na beste hogeschool van Nederland, in de categorie middelgrote scholen. Dat blijkt uit de Keuzegids HBO 2022 die vandaag uitkomt. Het is voor het twaalfde jaar op rij dat de HZ in de top drie staat. Vanochtend gaat de HZ de eretitel vieren.

Zo ziet het natuurgebied Waterdunen eruit van bovenaf (foto: ANP)

En we blijven feest vieren vandaag! Bij Waterdunen in Breskens opent gedeputeerde Anita Pijpelink met de vrijlating van vogels veertien kilometer aan wandelpaden in het natuurgebied. Het recreatiegebied had eigenlijk al in 2015 open moeten gaan, compleet met vakantiehuisjes, maar het project groeide uit tot een langgerekte soap. Een van de vele problemen had te maken met de waterdoorlaat die zout zeewater het gebied in laat stromen.

Psychische problemen

De verantwoordelijkheid voor beschermd wonen, woonvormen waarop mensen met psychische problemen begeleid wonen, verschuift. Sinds 2015 was Vlissingen als centrumgemeente verantwoordelijk voor deze vorm van opvang. Die verantwoordelijkheid verschuift in 2023 naar elke individuele Zeeuwse gemeente. Op 1 januari start er in onze provincie een proef waarbij nieuwe cliënten met psychische problemen zich aan kunnen melden bij hun eigen gemeente.

Rechtbank in Breda (foto: Rechtbank Breda)

Vandaag doet de rechtbank van Breda uitspraak in de zaak tegen vier mannen uit Goes voor hun betrokkenheid bij een drugslab in Grijpskerke. Twee weken terug hoorde het viertal straffen variërend van 1 tot 1,5 jaar voorwaardelijk tegen zich eisen. De geëiste straffen zijn laag omdat de rechtszaak extreem lang op zich heeft laten wachten. De mannen werden in juni 2017 al opgepakt. Drie verdachten bekenden. De ontkennende verdachte moet van de officier van justitie 1,5 jaar de gevangenis in, waarvan een halfjaar voorwaardelijk.

Een herfstzonnetje op het strand van Oostkapelle (foto: Evelien Janse)

Daar is 'ie weer hoor! Het zonnetje komt vandaag door, afgewisseld door een paar stapelwolken. Het wordt zo'n 15 tot 16 graden. Er staat een zwakke tot matige wind uit het westen tot noordwesten, maar de wind wordt veranderlijk en vanavond is er weinig wind. Ook morgen en zaterdag komt het zonnetje door. Tijd om lekker naar buiten te gaan dus! Wat ga jij vandaag doen?