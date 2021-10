Gemeenten vanaf volgend jaar zelf verantwoordelijk voor opvang Zeeuwse patiënten met psychische problemen

Zeeuwse Gronden is een van de aanbieders van beschermd wonen-locaties in Zeeland (foto: Omroep Zeeland)

Op 1 januari start er in Zeeland een proef waarbij nieuwe cliënten met psychische problemen zich aan kunnen melden bij hun eigen gemeente. Voorheen was die taak ondergebracht bij de gemeente Vlissingen.

"Cliënten gaan, als het goed is, niets van de verandering merken", zegt de Vlissingse wethouder Albert Vader, op dit moment nog verantwoordelijk voor het beschermd wonen in heel Zeeland. "Het is met name voor de zorgaanbieders nu anders. Zij moeten via de gemeente waar de cliënt woonachtig is de WMO [Wet maatschappelijke ondersteuning, red.] benaderen", legt Vader de verschuiving uit.

Alleen voor nieuwe cliënten

De proef geldt alleen voor nieuwe cliënten. Cliënten die al in een woonvorm zitten blijven onder de verantwoordelijkheid vallen van de gemeente Vlissingen of hun verblijf wordt betaald vanuit een andere wet: de Wet langdurige zorg (WLZ).

In Zeeland worden momenteel ruim 700 mensen behandeld onder de WMO. Ruim de helft van hen (53 procent), schuift door naar de WLZ. Dat percentage ligt boven het landelijk gemiddelde. Vader heeft daar wel een verklaring voor. "Wij hebben gelukkig niet zo heel veel cliënten", aldus de wethouder. Omdat het aantal patiënten laag is, is het percentage mensen met zware psychische problemen hoog, denkt Vader: "Daar lijkt het in ieder geval wel op."