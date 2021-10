Timo de Jong sterkste in Sluitingsprijs Zele

Archief: Timo de Jong (tweede van links) afgelopen weekend in actie in de Sparkassen Munsterland Giro (foto: ANP)

De Jong klopte na een wedstrijd over 163 kilometer de Engelsman Harry Tanfield en de Belg Gianni Marchand in de sprint. Het trio was vier ronden voor het einde van de wedstrijd weggereden en bouwde een maximale voorsprong van 38 seconden op.

De Jong is de laatste weken in goede vorm. Zo won hij in september de GP Stekene en werd hij vierde in Berlare. Vorige week werd bekend dat hij zijn contract bij VolkerWessels heeft verlengd.

De wedstrijd in Zele was de laatste Belgische koers van het seizoen. Voor De Jong staan er nog enkele wedstrijden op de agenda in eigen land. Zo zal hij onder meer nog aan de start staan van Omloop van de Braakman in Philippine (zondag 17 oktober) en de Ronde van Drenthe (zondag 24 oktober).