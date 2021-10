Na 25 jaar is buurtbemiddeling nog steeds nodig: 'We kennen elkaar steeds minder'

In die 25 jaar zijn het soort burenconflicten in de basis hetzelfde gebleven, maar buurtbemiddeling heeft er in de loop van de tijd wel een overlastpost bijgekregen, vertelt coördinator Anja Rijlaarsdam. "Verslaving en psychische problematiek deden we vroeger niet. Maar nu wel. Dat is een verdiepingsslag, maar we blijken daarin een grote meerwaarde te hebben."

"Mensen die onder begeleiding in de wijk wonen, kunnen weleens voor overlast zorgen. De begeleiders die één of twee keer per week langskomen, denken dat het goed gaat. Maar buren signaleren wat anders. Dat soort zaken pakken we steeds meer op."

Burenruzies gaan vaak over geluidsoverlast, de schutting of overhangende takken (foto: Omroep Zeeland)

Anja Rijlaarsdam is verantwoordelijk voor buurtbemiddeling in Sluis, Hulst, Terneuzen en Schouwen-Duiveland. Exacte cijfers van het oplossingspercentage in Zeeland heeft ze niet, maar dat zou best eens hoger kunnen liggen dan het gemiddelde. "Mijn projecten scoren ruim boven het gemiddelde van 70 procent, sommige zelfs 85 procent. Dat is heel mooi."

Feiten: 3 op de 10 Nederlanders heeft wel eens last van de buren 70 procent van de meldingen wordt opgelost In Zeeland is buurtbemiddeling in alle gemeenten actief

Voor Zeeuwen die last van hun buren hebben, heeft Rijlaarsdam nog wel een tip. "Als je een hekel hebt aan de boom van de buren, ga dan na waarom dat zo is. Zijn het de takken? Is het de rommel? Of kun je niet meer in de zon zitten? Stap naar je buren als je rustig bent en benoem het probleem vanuit jezelf. Stel vervolgens voor om samen naar een oplossing te zoeken."

We kennen elkaar niet meer

Helaas zal buurtbemiddeling voorlopig nodig blijven, denkt Anja Rijlaarsdam. "We kennen elkaar steeds minder. Als ik langsga bij een melder weten ze vaak niet eens hoe de buren heten. Als ik dan vraag of ze nog maar pas naast elkaar wonen, blijkt dat al acht jaar te zijn. Als daar geen verandering in komt, zal buurtbemiddeling blijven groeien."