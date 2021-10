Wandelen in Waterdunen, het kan bijna: nieuwe wandelpaden worden geopend

Gedeputeerde Anita Pijpelink verricht de openingshandeling voor de wandelpaden in het Waterdunen-gebied bij Breskens (foto: Omroep Zeeland)

Het gaat om een zogenoemde 'bestuurlijke opening'. Het wandelgebied gaat voor het publiek aanstaande zaterdag pas echt open. Tijdens de bestuurlijke opening komen bestuurders bij elkaar die bij het project Waterdunen betrokken zijn.

Economische oppepper

Waterdunen is omschreven als een unieke combinatie van kustversterking en natuur. Vakantiewoningen in het gebied moeten zorgen voor een economische oppepper voor West-Zeeuws-Vlaanderen, dat wel een boost kon gebruiken na het wegvallen van de grote veerboten tussen Vlissingen en Breskens.

Molecaten Vakantieparken wil in het gebied honderden vakantiewoningen bouwen. De onderneming heeft plannen voor een hotel laten varen. Het was in eerste instantie de bedoeling dat de vakantiewoningen van Molecaten al in 2015 in gebruik waren genomen.

Waterduiker

De vertraging in de bouw van de vakantiewoningen is te wijten aan technische problemen met waterduiker 't Killetje. Dat is een waterdoorlaat, waarmee tijdens vloed zeewater vanaf de monding van de Westerschelde de polders van Waterdunen instroomt. Bij eb verdwijnt het zeewater weer uit het gebied. Eb en vloed moeten een unieke getijdennatuur creëren, die veel vogelsoorten aantrekt.