Gemeente Veere maakt parkeervergunningen voor inwoners en ondernemers goedkoper

Voor inwoners en ondernemers gaan de prijzen na een evaluatie omlaag (foto: Omroep Zeeland)

Op 1 april dit jaar ging het nieuwe parkeerbeleid in. Door op meer plekken betaald parkeren in te stellen wil de gemeente dagtoeristen laten meebetalen aan de toeristische voorzieningen in de gemeente. Een toerist betaalt sindsdien op sommige parkeerplaatsen in de gemeente Veere 5,20 euro per uur. Maar ondernemers waren niet blij met dit nieuwe beleid. Ook werd er een petitie tegen het parkeerbeleid opgesteld. De petitie heeft inmiddels meer dan 6.400 handtekeningen.

Tweede parkeervergunning voor inwoners gratis

De gemeente Veere heeft inwoners en ondernemers gevraagd hun mening te geven over het nieuwe beleid. Volgens de gemeente kan op basis van die feedback 'het beleid op een aantal punten aangepast worden'. Waar de tweede parkeervergunning voor inwoners van de gemeente Veere nu nog 40 euro kost, wordt die vanaf 1 januari gratis. De eerste parkeervergunning was al gratis. De derde en vierde vergunning gaan 40 euro per jaar kosten, Dat is nu 80- en 120 euro per jaar.

De parkeerkosten in de gemeente Veere zijn dit jaar omhoog geschroefd (foto: Omroep Zeeland)

Krijg je binnenkort visite? Ook daar worden de parkeerkosten voor aangepast. De Visite-app wordt goedkoper door halvering van het tarief. Visite gaat 0,005 euro per minuut betalen met een maximum bedrag van 3,60 euro.

Parkeerkosten voor ondernemers gehalveerd

Ook voor ondernemers in de gemeente Veere wordt parkeren vanaf 2022 aantrekkelijker. De parkeervergunning voor een eerste auto kost nu 95 euro per jaar, maar gaat vanaf volgend jaar 40 euro kosten. Voor een parkeervergunning voor een tweede auto betaal je als ondernemer nu 195 euro per jaar, maar die kosten zakken ook naar 40 euro.

Volgens de gemeente vinden veel inwoners door het nieuwe beleid makkelijker een vrije parkeerplaats in de eigen woonomgeving en ze ervaren minder overlast van rondrijdend verkeer. Toch wil de gemeente het parkeren in eigen woonomgeving nog makkelijker maken. Inwoners die buiten het gereguleerde gebied van hun woonplaats wonen, komen in aanmerking voor maximaal twee gratis vergunningen voor alle parkeerterreinen in hun woonplaats, meldt de gemeente.

Inwoners 's avonds gratis naar het strand

Tot slot komen er in de kernen van Veere, Domburg en Zoutelande meer goedkope parkeerplaatsen. Een aantal parkeerplaatsen zijn alleen nog beschikbaar voor vergunninghouders. Het college wil kijken naar de mogelijkheid om de tijden van het betaald parkeren bij toeristische voorzieningen in te korten. Nu moet je op deze plekken tussen 09.00 uur en 21.00 uur voor een parkeerplek betalen. Het college wil deze tijd inkorten: betaald parkeren van 09.00 uur tot 19.00 uur, zodat inwoners 's avonds nog naar het strand kunnen.

