Zeeuwse huizenmarkt: minder huizen voor meer geld

Landelijk zijn de transactiebedragen in het derde kwartaal ten opzichte van vorig jaar 19 procent gestegen. Een gemiddeld huis wordt in Nederland voor 419.000 euro verkocht. In Noord- en Midden-Zeeland zijn de gemiddelde transactiebedragen met 20 procent gestegen. Een gemiddeld huis kost hier nu 325.000 euro. In Zeeuws-Vlaanderen ging de gemiddelde transactieprijs in twaalf maanden tijd met 23 procent omhoog naar 322.000 euro.

Opvallende krimp

De keerzijde van deze medaille is dat de huizenmarkt opvallend krimpt. Het aantal transacties in Zeeland zakte in het derde kwartaal van dit jaar naar 570. Een jaar eerder waren het er nog 815. Een krimp van 30 procent, terwijl landelijk de krimp 29 procent is.

Het aanbod van woningen in Zeeland in het derde kwartaal is in één jaar van 645 naar 410 gedaald.

"Dat is geen fleurig beeld", reageert NVM-voorzitter Onno Hoes. "Het is weliswaar fijn voor een verkoper die zijn overwaarde te gelde kan maken, maar de verwachting dat geen nieuwe geschikte woning kan worden bemachtigd, weerhoudt veel mensen ervan hun huidige woning te koop te zetten."

De bereikbaarheid van de woningmarkt wordt voor grotere groepen steeds lastiger." NVM-voorzitter Onno Hoes

"Daarmee stokt de doorstroming niet alleen binnen de koopmarkt maar ook tussen huur en koop. De bereikbaarheid van de woningmarkt wordt zo voor grotere groepen steeds lastiger. Daarmee neemt de tweedeling in de samenleving tussen woningbezitters en woningzoekers toe."

In Zeeuws-Vlaanderen zakte het aantal transacties zelfs met 45 procent. Dat is de sterkste daling van heel Nederland.