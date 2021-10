Niet meer solliciteren, maar meteen aan de slag: zo werkt Open Hiring

Het is aan de werkzoekende om te bepalen of die geschikt is voor de baan, maar deze werkwijze is niet voor elke functie weggelegd. "Op het moment dat je een vakopleiding nodig hebt is Open Hiring niet mogelijk", zegt Toine Witters van UWV Zeeland. "Toch zijn er talloze functies waarbij bedrijven de werknemers intern kunnen opleiden en dan kan deze manier van personeel werven heel succesvol zijn."

Inmiddels hebben vijf Zeeuwse werkgevers zich aangesloten bij Open Hiring. "We hopen dat nog meer ondernemers personeel aan gaan nemen via dit concept, want het verlaagt de drempel enorm voor werkzoekenden. Zeker in deze periode waarin er krapte is op de arbeidsmarkt is het voor beide partijen een uitkomst", aldus Witters.

Risico

Het gewone solliciteren zal volgens Witters niet verdwijnen door dit nieuwe fenomeen. Een groot nadeel van het Open Hiring is namelijk dat de werkgever niet weet wie die in huis haalt. "De ondernemer neemt daarmee een risico, maar bij een sollicitatiegesprek krijg je ook niet alles boven tafel. Daarnaast heeft de beginnende werknemer een proeftijd waarin die alsnog moet laten zien wat die kan. De werkgever moet misschien wat extra tijd uittrekken voor het opleiden en begeleiden van nieuw personeel, maar dat weegt niet op tegen het feit dat je een vacature krijgt ingevuld."

Joost d'Hondt van restaurant 't Zusje met Toine Witters van UWV Zeeland (foto: Omroep Zeeland)

Open Hiring is ontstaan in Amerika en door stichting Start Foundation naar Nederland gebracht. "De stichting begeleidt de ondernemers die op deze manier vacatures uitzetten, wij proberen het zoveel mogelijk te promoten in de provincie", vertelt Witters. Er zijn al meerdere werknemers aangenomen zonder te solliciteren in Zeeland en daar is Witters zeer tevreden mee: "We zijn op dit moment de snelst groeiende provincie van Nederland. Het is een begin van een veel groter aantal dat nog komen gaat."