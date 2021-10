'Mailsysteem kerncentrale en veiligheidsregio kwetsbaar voor cybercriminelen'

De kerncentrale in Borsele van bovenaf (foto: Omroep Zeeland)

EPZ erkent in een reactie aan Zembla dat de mail niet maximaal is beveiligd, maar dat het over een door de overheid goedgekeurd beveiligingspakket beschikt. EPZ heeft eerder te maken gehad met pogingen van ransomware, maar die leidden niet tot incidenten. "Omdat wij goed weerstand kunnen bieden aan cybercriminaliteit en dit permanent monitoren, kunnen wij stellen dat geen enkele poging succesvol was."

'Verontrustend geval'

Onderzoeksjournalist Vincent Verweij van Zembla is er niet gerust op. "Van alle honderd bedrijven die we onderzocht hebben, vind ik Borssele het meest verontrustende geval. Het is natuurlijk best wel schokkend dat een bedrijf dat een kerncentrale exploiteert niet op het allerhoogste niveau beveiligd is."

Volgens EPZ is de nucleaire veiligheid sowieso niet in het geding als het op mailverkeer aankomt. "Het reactorbeveiligingssysteem van de kerncentrale is analoog. Dit kan dus per definitie niet gehackt worden. In de kerncentrale is geen enkel vitaal bedieningssysteem aangesloten op het internet."

Onderzoeksprogramma Zembla voerde de afgelopen maanden meerdere scans uit bij honderd bedrijven en organisaties in de vitale infrastructuur om te kijken of ze de belangrijkste veiligheidsmaatregelen tegen misbruik van mail strikt hebben ingesteld. 43 procent van de bedrijven bleek de e-mailsystemen niet optimaal te hebben beveiligd, wat hen volgens deskundigen onnodig kwetsbaar maakt. De uitzending 'Gehackt en gegijzeld' van Zembla is vanavond om 20.25 uur op NPO2 te zien.

Behalve EPZ haalde de Veiligheidsregio Zeeland (VRZ) ook geen voldoende. Net als twaalf andere veiligheidsregio's in Nederland (van de 25 in totaal) heeft de VRZ zijn e-mail onvoldoende tegen phishing beveiligd. Terwijl dat wel als overheidsorganisatie verplicht is. "Verbetering kost tijd", reageerden de veiligheidsregio's naar Zembla toe.

Ze zeggen te kampen met een "complex ICT-landschap" nadat de systemen van de veiligheidsregio's zijn samengevoegd. Er worden versneld extra veiligheidsmaatregelen genomen.

Covra scoort een voldoende

Meer dan de helft van de onderzochte bedrijven had de beveiliging van de mailsystemen wel op orde, waaronder in Zeeland de Covra, die radioactief afval opslaat in Borssele. Ook bedrijven als drinkwaterbedrijf Evides, KPN en de NS hebben de drie veiligheidsstandaarden waarop ze gecontroleerd zijn ingesteld.