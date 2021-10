Waarom Waterdunen een vogelparadijs is

Ria Mes uit Oostburg genoot alvast van de pracht en praal van natuurgebied Waterdunen (foto: Ria Mes)

De aanleg van de nieuwe wandelroutes bij Waterdunen zijn geïnspireerd op het Franse Parc du Marquenterre. "Denk aan kruip-door-sluip-doorroutes die je achterlangs duindoorntjes en walletjes leiden waardoor je heel dichtbij de natuur komt", vertelt Castelijns vol enthousiasme. "Je kunt op deze manier de mooiste diersoorten van dichtbij zien."

Uniek gebied

Toch is het Zeeuwse Waterdunen niet volledig afgekeken van het Franse natuurpark. "We zijn ook heel uniek. Allereerst gaan wij natuurlijk ook recreatief aan de slag, met het wandelen, de vakantiehuisjes en vanaf 15 oktober kun je ook mee op visexcursie, zodat je kunt zien wat voor vissen hier allemaal leven."

Waterdunen in aanleg (foto: Piet de Bruijne)

Naast vissen zal je ook veel verschillende vogels in het gebied tegenkomen. De ecoloog is daar nog het meest enthousiast over. "Het gebied is nu al enorm in trek bij vogels, de mooiste plaatjes worden er geschoten. Waterdunen is de ideale plek voor trekvogels om nog even uit te rusten voordat ze de Westerschelde over moeten."

En ook in de zomer zijn er vogels te vinden, volgens Castelijns. "We hebben nu al het afgelopen zomerseizoen gezien dat dit gebied een mooie plek is voor broedvogels. We hebben zulke grote aantallen gezien: 5.000 paar grote sterns hebben er dit seizoen gebroed. Aan het eind van zo'n broedseizoen zitten er dus ineens 15.000 vogels. Ook hebben we kokmeeuwen en zwartkopmeeuwen gezien. Dan kom je al snel aan 20.000 vogels in het gebied, dat is nogal wat."

Nu moeten de mensen het nog gaan beleven." Wannes Castelijns, hoofd ecologie van Het Zeeuwse Landschap

De ecoloog zou het liefst deze vogels ook in het gebied houden, maar hij weet dat er dan veel aan het gebied gedaan moet worden. "Het beheren van die eilanden vergt inspanning. Ze raken begroeid en dat willen de sterns en plevieren niet, dus moeten we zorgen dat dat zo min mogelijk gebeurt." Castelijns hoopt dat er nog meer vogelsoorten hun plek in het gebied innemen. "Flamingo's bijvoorbeeld."

Droge en natte stukken

Het gebied is aantrekkelijk voor vogels omdat het een zogenoemd plasdrasgebied is. "Misschien kennen mensen de Weihoek in Sint Laurens, en de Blikken in Groede. Dat zijn gebieden waar je zorgt dat de waterscheiding en het maaiveld bijna gelijk zijn. Je krijgt droge en natte stukken. Vee graast daar ook, dat zorgt dat het gras een beetje kort blijft en weidevogels erin kunnen broeden."

Castelijns is trots op wat het natuurgebied geworden is, maar volgens hem is het nog geen 'heel succes'. "We hebben nu de helft gedaan, nu moeten de mensen het nog gaan beleven en dan is het echt af."

