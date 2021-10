Nieuwe invulling gezocht voor raadhuis van Scherpenisse

De politiek van Tholen wil het oude raadhuis van Scherpenisse voorlopig niet verkopen (foto: Omroep Zeeland)

Het monumentale pand uit 1594 staat nagenoeg leeg en er is sprake van fors achterstallig onderhoud. Een aantal jaren geleden besloot de raad het gebouw op termijn te verkopen. De gemeente Tholen kampte destijds met financiële problemen.

Het tij is wat dat betreft gekeerd. De indieners van de motie, SGP, SP, PvdA/GroenLinks en de CU willen daarom het raadhuis alsnog behouden voor de gemeenschap.

Daarvoor is wel nodig dat er nieuwe gebruikers komen. In het raadhuis zit nu enkel een schaakclub en een maal per jaar vergadert er een schuttersvereniging. "De Zorgkraal, een vereniging die hier mensen in het dorp ondersteunt, zou een prachtig onderdak aan het raadhuis kunnen hebben", filosofeert een van de indieners van de motie Theo Korevaar van de SP.

Het raadhuis kampt met achterstallig onderhoud (foto: Omroep Zeeland)

Toch geeft hij toe dat het nog een hele toer wordt om een nieuwe invulling te bedenken, omdat Scherpenisse ook een goed dorpshuis heeft. "Het zet weinig zoden aan de dijk als je clubs van het ene pand naar het andere verhuist, want dan ontstaat daar weer leegstand. Het is niet voor niks dat we de inwoners willen raadplegen, want we zitten te wachten op goede ideeën."

Voor de motie bestaat een meerderheid in de raad.