Coronacijfers blijven op en neer gaan

(foto: Omroep Zeeland)

Goes komt vandaag met zes nieuwe besmettingen op de tweede plaats. Reimerswaal heeft voor de vierde dag op rij geen enkele nieuwe besmetting.

Per gemeente

zo 3 okt ma 4 okt di 5 okt wo 6 okt do 7 okt Borsele 2 3 1 3 5 Goes 3 5 2 11 6 Hulst 1 2 0 0 1 Kapelle 0 1 1 0 2 Middelburg 3 10 0 12 13 Noord-Beveland 0 1 1 0 0 Reimerswaal 7 0 0 0 0 Schouwen-Duiveland 1 3 0 4 2 Sluis 0 1 0 2 1 Terneuzen 5 5 3 8 4 Tholen 3 1 1 3 1 Veere 0 5 1 2 2 Vlissingen 3 3 1 8 4 totaal Zeeland 28 40 11 53 41

In zeven van de dertien Zeeuwse gemeenten gaat de veertiendagentrend omhoog. In Middelburg en op Noord-Beveland wijst de trend al een paar dagen naar boven, maar daar zijn vandaag Sluis, Veere, Vlissingen, Goes en Tholen bij gekomen.

Details per gemeente

Ga over onderstaande kaart voor de details per gemeente. Dan zie je ook het besmettingspromillage per gemeente. Dat van Goes is op dit moment het hoogste, namelijk 1,1.