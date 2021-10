Actievoerder vindt aanpassing parkeerbeleid stap in goede richting: 'Mooi begin, maar er is ruimte voor verbetering'

Vanochtend werd bekend dat de gemeente Veere het parkeerbeleid per 1 januari 2022 gaat aanpassen. Zo worden de parkeertarieven op sommige parkeerterreinen verlaagd, een tweede parkeervergunning wordt gratis voor inwoners en visite hoeft minder parkeergeld te betalen. Mosmans vindt de maatregelen logisch: "We hebben betaald parkeren omdat we ooit een capaciteitsprobleem hadden in Veere. Nu is daar geen sprake meer van omdat we voldoende parkeerplaatsen hebben, dus moeten de tarieven ook omlaag."

Enquête

De aanpassing van het parkeerbeleid kwam tot stand na een enquête van de gemeente onder inwoners. "Het is duidelijk dat de gemeente zelf inziet dat ze de hand overspeeld heeft met die hoge tarieven, dat het gewoon slecht is. Het is fijn dat de gemeente nu wel luistert naar inwoners", zegt Mosmans.

Jan Mosmans (foto: Omroep Zeeland)

Toch heeft Mosmans ook kritiek op de enquête: "Alle inwoners worden op één hoop gegooid. In bijvoorbeeld Zoutelande of Domburg verblijven toeristen meerdere dagen. In Veere heb je alleen dagjesmensen. De enquête zou dus meer onderscheid moeten maken tussen de verschillende plaatsen in de gemeente en het parkeerbeleid moet maatwerk worden per plaats."

Ruimte voor verbetering

Mosmans ziet nog meer ruimte voor verbetering: "De prijs van dagkaarten moet echt omlaag. Die is nu 16 euro. Dat is een idioot bedrag. Het zou heel fijn zijn als er een dagkaart komt die zo'n 7,50 euro is. Dat zie ik nu nog niet terug in het aangepaste beleid."

Ook het uurtarief voor het parkeren in de gemeente moet volgens hem nog verder omlaag: "Op sommige plekken blijf je 5,20 euro per uur betalen. Daar moeten we echt vanaf. Dat bedrag moet helemaal verdwijnen."

Wethouder Pieter Wisse van Veere snapt de kritiek op de hoge tarieven, maar zegt in het radioprogramma Zeeland komt thuis dat die prijs wel nodig is. "Ik begrijp dat niemand betaald parkeren leuk vindt, ik betaal zelf ook liever niet. Het is ook niet om de kas te spekken, maar om voor minder blik op straat te zorgen." Volgens de wethouder zijn er plekken, bijvoorbeeld op het Oranjeplein in Veere, waar de gemeente liever geen auto's heeft en de tarieven daarom extra duur maakt. "Dat voorkomt rondrijdende auto's, dat vinden de toeristen ook niet fijn."

Dat parkeerterrein sluiten is volgens Wisse geen optie. Dat is op een parkeerplek in Domburg onderaan de duinen wel gedaan. "Die is alleen toegankelijk voor vergunninghouders, met als doel het zoekverkeer en rondrijdend verkeer in de drukke straten te ontmoedigen. We hopen de kwaliteit van het gebied zo op peil te houden."

