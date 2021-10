Chantal zette haar naam op de wachtlijst en kreeg gegarandeerd een baan

Nadat Dankaart via de gemeente te horen kreeg van het bestaan van Open Hiring begon ze meteen te zoeken naar geschikte vacatures. "Ik heb altijd in de horeca gewerkt, maar ik word onzeker van solliciteren. Toen ik deze vacature bij 't Zusje zag twijfelde ik geen moment en meldde me direct aan op de wachtlijst", vertelt Dankaart.

Aanmelden, gebeld worden, aan de slag

De procedure bij Open Hiring is aanmelden, gebeld worden en aan de slag. Dankaart wilde zo graag werken dat ze zelfs het telefoontje niet kon afwachten: "Dezelfde dag stond ik nog aan de deur om te vragen of ik meteen aan het werk kon." Mede-eigenaar van het restaurant Joost d'Hondt kan dat enthousiasme wel waarderen. "We zeiden dat ze even geduld moest hebben want we hadden nog dertig andere aanmeldingen, maar haar motivatie en enthousiasme is wel iets waar we naar op zoek waren dus al snel zochten we weer contact met haar op."

Chantal Dankaart met haar leidinggevende Joost d'Hondt in restaurant 't Zusje (foto: Omroep Zeeland)

Dankaart werkt in de spoelkeuken, doet huishoudelijke taken en mag binnenkort ook bardiensten draaien. "We beginnen aan de achterkant van het bedrijf dus in de keuken, technische hulp etc. Daarna krijgen de nieuwe werknemers die aangenomen zijn via Open Hiring mogelijk de kans om aan de voorkant van het bedrijf te werken", zegt d'Hondt.

Familie

"Het concept Open Hiring past perfect bij onze bedrijfsfilosofie. Wij willen graag een cultuur creëren waarin iedereen zich thuis voelt en iedereen kansen krijgt, dat we talenten van mensen kunnen ontdekken en ontwikkelen", aldus d'Hondt. Dat thuis voelen doet Dankaart zeker: "Ik heb een nieuwe familie en het werk bevalt me erg goed. Ik ga hier niet meer weg."

