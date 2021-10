Betrokkenen drugslab horen vier jaar na aanhouding waar ze aan toe zijn: een werkstraf van 240 uur

Rechtbank in Breda (foto: Rechtbank Breda)

De relatief lage straffen hebben verschillende redenen. De belangrijkste is dat er sprake is van een enorme overschrijding van de redelijke termijn. In principe moet een strafzaak binnen twee jaar zijn afgehandeld. In dit geval is het ruim vier jaar geleden dat de verdachten werden opgepakt.

Leven weer op orde

De rechtbank telt in de strafbepaling mee dat de verdachten heel lang hebben moeten wachten op hun berechting, hun leven inmiddels op orde hebben en niet meer met politie en justitie in aanraking zijn geweest. Geen van allen hoeft dus nog terug de gevangenis in.

De rechtbank acht bewezen dat de vier bezig waren met het inrichten van een loods in Grijpskerke en laboratoriumapparatuur en chemicaliën voorhanden hadden. Het drugslab was nog in aanbouw toen de politie het oprolde, daarom blijft de veroordeling bij 'een poging tot het vervaardigen van amfetamine'. Daarnaast zijn ze veroordeeld voor deelname aan een criminele organisatie en het voorhanden hebben van wapens.

Belgische tip

Het lab werd ontdekt na een tip van de Belgische politie. Bij een onderzoek naar witwassen, BTW-fraude en wietkwekerijen kwam het Vlaamse team erachter dat grondstoffen voor synthetische drugs werden vervoerd naar Nederland.

