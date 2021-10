Acht jaar vertraging voor Waterdunen, maar ondernemer hoeft geen schadevergoeding

"Vanaf het begin was duidelijk dat we terug zouden komen om een vakantiepark te bouwen", zegt Slager, "Geen moment hebben we er aan gedacht om hier weg te blijven." Hij snapt dat bij sommige mensen de beeldvorming kon ontstaan dat Molecaten de moed misschien verloor, maar daar was volgens Slager geen sprake van.

Voorjaar 2022 gedeeltelijk open

Volgens Molecaten wordt de grond voor het vakantiepark eind dit jaar overgedragen. "En dan verwacht ik dat we met de eerste fase in het voorjaar van 2022 open kunnen", alsdus Slager. Hij doelt daarbij op een camping met 38 glampingtenten en 76 huisjes.

Terugkijken wil Slager niet, en ook een eventuele schadevergoeding vanwege acht jaar vertraging is wat hem betreft totaal niet aan de orde: "We gaan ons focussen op dingen die ons iets brengen."

Getijdenduiker bij Waterdunen (foto: Omroep Zeeland)

Een van de redenen voor de vertraging waren de problemen met de waterdoorlaat, ook wel de getijdenduiker genoemd. Die zorgt ervoor dat zeewater in en uit Waterdunen stroomt, zodat er een uniek stuk natuur ontstaat. Maar er waren allerlei technische problemen en ook waren er twijfels over de veiligheid van de dijk.

"Hij is al een hele tijd in werking", zegt Luc Mangnus van Waterschap Scheldestromen, dat de duiker beheert, "We moeten alleen nog een paar dingetjes bijstellen. Dat is eind volgend jaar, naar onze verwachting." Die dingetjes zijn het instellen van de software die de waterdoorlaat bestuurt, en nog eens extra kijken naar de stevigheid van getijdenduiker. Over dat laatste waren twijfels bij Statenleden, maar Mangnus kan daar duidelijk over zijn: "Geen sprake van dat hij onveilig is."

