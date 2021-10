Historicus zoekt namen en informatie van Zeeuwse voetballers die tijdens de oorlog zijn omgekomen

Een voetbalwedstrijd tijdens de Tweede Wereldoorlog (foto: ANP)

De onderzoeker zegt dat er nog veel niet bekend is over voetbalslachtoffers in de Tweede Wereldoorlog. Op het hoofdkantoor van de KNVB in Zeist is een monument waarop de namen van slachtoffers staan. Daar staan 2.212 op, maar sinds Van de Vooren met het onderzoek begonnen is zijn er honderden namen bij gekomen.

Van de Vooren denkt zomaar dat er nog een hoop Zeeuwse namen op de lijst ontbreken. Momenteel staan er twintig slachtoffers uit Zeeland op en die komen uit zes plaatsten. "Maar plaatsen als Terneuzen en Goes staan er niet op", zegt de historicus. "Ik kan me niet voorstellen, dat zulke plaatsen waar het oorlogsleed enorm is geweest, geen voetballer is omgekomen."

In onderstaande lijst staan de Zeeuwse slachtoffers die tot nu toe bekend zijn.

In het radioprogramma Zeeland Komt Thuis schetst Van de Vooren hoe verwoestend de oorlog is geweest en legt hij uit dat het haast niet anders kan dat de lijst met Zeeuwse slachtoffers niet compleet is. "Drie maanden na de bevrijding hoorde de KNVB in Den Haag, waar toen nog het hoofdkantoor gevestigd was, wat daar aan de hand was. Het kan niet anders dat het verwoestend is geweest voor de voetbalclubs."

Op de website voetbalmonument.nl staan alle gegevens die Van de Vooren tot nu toe verzameld heeft. Zeeuwen die aanvullende gegevens hebben, kunnen dat ook via die website doorgeven.