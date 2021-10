Vlaanderen gaat PFAS-vergunning 3M strenger maken: 'Zeeuwen moeten zich geen zorgen maken'

Daarnaast mag het bedrijf de stof FBSA die deel uitmaakt van de PFAS-stoffen niet meer lozen. 3M deed dat tot nu toe wel, illegaal. Maar dat is dus verboden en daar zal nu op worden toegezien. Hoe streng de vergunning voor de overige PFAS-stoffen wordt wil de Vlaams minister Demir niet zeggen. "Ik heb op dit moment geen cijfers maar tegen het einde van deze maand gaan we het concreet maken. We wachten nog op een aantal cijfers en eind deze maand zal die strengere vergunning er liggen."

Vertrouwen terug

Ondertussen is bij demissionair minister Barbara Visser, net als eerder bij gedeputeerde Dick van der Velde, het vertrouwen volledig terug. "Ja want ik heb minister Demir als duidelijk en kordaat mogen ervaren. In Vlaanderen wordt het nodige werk gedaan en is direct ingegrepen. En er wordt nu concreet gekeken en gemeten dus alle mogelijkheden die er zijn worden gedaan."

U kunt ervan uitgaan dat die vergunning voldoende streng zal zijn." Vlaams minister Zuhal Demir over het strenger maken van de PFAS lozingsvergunning voor het bedrijf 3M in Antwerpen

Maar de vraag is wat de verstrenging van Vlaanderen gaat betekenen. In Nederland is de normering namelijk een stuk strenger. Toch vindt minister Demir die vraag voorbarig. "Dat weet u nog niet. U kunt ervan uitgaan dat die vergunning voldoende streng zal zijn. We zijn niet uit op ruzie met onze lieve buren. We gaan samen met Nederland, Duitsland en Denemarken ook voor een verbod van PFAS-stoffen. En ik denk dat het heel belangrijk is dat er op Europees niveau normeringen komen zodat het voor elke lidstaat gelijk is."

Verzoeningspoging

Hoewel demissionair minister Visser aangeeft in die verstrenging het volste vertrouwen te hebben is het volgens de politiek verslaggever nog maar de vraag of het vertrouwen terecht is. "Wat we hier vandaag hebben gezien is een verzoeningspoging op het hoogste niveau, maar ook een poging om te laten zien dat we samen optrekken in deze problematiek en dat we samen een vinger aan de pols houden. Maar wat doet de provincie en wat doet de demissionair minister als de verstrenging straks meer PFAS toelaat dan de huidige Nederlandse normering?"

Informatiebijeenkomst

Op twintig oktober worden de Zeeuwse Statenleden geïnformeerd tijdens een speciale vergadering met experts waar SGP Statenlid Harold van der Velde eerder om vroeg. Ook PFAS coördinator Karl Vrancken die door de Vlaamse regering is aangesteld zal daarbij aanwezig zijn.

