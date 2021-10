Bewoners Marina Beach mogen drie maanden langer op park blijven

Shot van Marina Beach uit documentaire "Vakantie voor Iedereen" (foto: Omroep Zeeland)

Voor het eerst in anderhalf jaar tijd kon er weer publiek aanwezig zijn bij de gemeenteraad in het Scheldetheater van Terneuzen. Onder de aanwezigen waren ook een aantal vaste bewoners van Marina Beach. Zij kregen twaalf dagen geleden van de gemeente een brief met daarin de mededeling dat zij voor 8 oktober hun woning op Marina Beach moesten verlaten. Deden zij dit niet, dan volgde er een dwangsom van 25.000 euro.

Slappe knieën

Zij zagen tijdens de gemeenteraad hoe het ene na het andere raadslid zich uitsprak over de kwestie. Jean-Paul Casteleijn van de SP stelde dat het college wel erg kort door de bocht is gegaan bij het sturen van de brief en keurde de manier van handelen af. Veel politici spraken soortgelijke woorden en richtten hun vragen op verantwoordelijk wethouder Van Hulle. Toch klonk er ook een ander geluid.

Patrick van der Hoeff sprak namens de PVV zijn zorgen uit over de houding van zijn collega's: "Wij zijn voor handhaving. Wij houden van een harde aanpak. Maar nu blijkt dat er slappe knieën zitten in de raad. Wij zijn tegen illegale bewoning en vinden niet dat we alles maar kunnen toelaten op Marina Beach."

Andere toon

Frank van Hulle erkende dat er wellicht met iets te harde woorden is gesproken: "Ik realiseer me dat je schrikt als je zo'n brief krijgt. Maar wij moeten ook zorgen dat we ons juridisch zorgvuldig verwoorden. Dat hadden we in iets andere toon kunnen doen."

Toch blijft het wonen op het vakantiepark tegen de regels. "Marina Beach heeft een recreatieve functie, die moeten wij handhaven." De termijn van deze handhaving wordt verlengd: "Ik geef u de toezegging dat wij hier met een zorgvuldige manier mee om gaan. Wij willen dit binnen drie maanden oplossen, en gaan proberen om deze situatie in de toekomst te voorkomen."

Groot verschil

Jos van Ginneken vond het verschil met de woorden van de wethouder, en de woorden in de brief wel erg groot. "De brief was heel duidelijk. Wegwezen, of 25.000 euro. Nog geen twee weken later wordt er opeens gesproken over coulance en een termijn van drie maanden."

De reactie van Van Hulle was fel: "Er is nog nooit iemand vanuit ons naar een kartonnen doos gestuurd om daar te overnachten. Het beeld dat nu wordt geschetst over onze communicatie staat niet gelijk aan de werkelijkheid."

