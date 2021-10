Glastuinbouwers zien zware tijden door hoge energiepijs: 'Dit moet niet te lang gaan duren'

Marinissen had geld gereserveerd om zijn bedrijf te verduurzamen. Dat lang gespaarde geld heeft hij nu hard nodig. "Ik had in de planning om snel mijn bedrijf klimaat neutraal te maken, maar dat schuift helaas op de lange baan."

'Moet niet te lang duren, anders beter stoppen'

De amarylliskweker heeft nog één gelukje; Marinissen had voor 60 procent van zijn energie prijsafspraken gemaakt, waardoor die tot het eind van dit jaar vastliggen. De overige 40 procent is vrije handel en dat gedeelte gaat nu drastisch omhoog. "Dit moet echt niet te lang gaan duren, want dan moet je echt de vraag gaan stellen; kan ik niet beter stoppen?"

Amarylliskweker Peter Marinissen uit Veere (foto: Omroep Zeeland)

De kweker heeft zonnecollectoren, waardoor hij op zonnige dagen nog wat energie kan winnen, maar het verbouwen in een kas is energie slurpend. Ook het halveren van zijn oogst, of een jaar overslaan is voor hem geen optie. In de amaryllisbollen zitten knoppen voor de komende twee jaar. "Als ik niet teel, dan heb ik de komende drie jaar geen productie van mijn bedrijf, dus dan moet ik helemaal opnieuw beginnen."

'Sommigen halveren'

Peter Marinissen spreekt collega's die toch andere oplossingen invoeren om het hoofd boven water te houden. Ze laten de helft van hun tuin leeg om de schade te beperken. "Ze gokken erop dat er dan minder aanvoer is, waardoor de prijzen zullen stijgen. Dat is voor de consument niet leuk, want die gaan het voelen."

Marinissen verwacht dat de verhoging sowieso flink gevoeld zal worden door de consument. "Ik zou er echt niet van staan te kijken dat er straks amper bijvoorbeeld komkommers, paprika en tomaten in de supermarkt verkrijgbaar zijn. En als dat zo is, tegen hele hoge prijzen."