Goedemorgen! Code geel, kunstwerk vermiste personen en festival in Hulst

Vandaag wordt de algemene herdenkingsplaats van de begraafplaats in Middelburg verrijkt met het kunstwerk Papa's deur. Het kunstwerk is bedoeld voor mensen die achterblijven nadat een familielid of een dierbare is vermist. Het kunstwerk dat in 2003 is gemaakt voor Hans Romkes door Cemal Demir en symboliseert een op een kier staande deur waardoor een vermist persoon ieder moment weer binnen kan komen. Om 13.30 uur wordt het kunstwerk onthuld door wethouder Carla Doorn en Hans Romkes.

Wielerhelden van de toekomst in actie?

Wielerliefhebbers opgelet! De Internationale Junioren Driedaagse start vandaag in Axel. Een mooie kans om talenten te zien die later misschien in een grote ronde schitteren. De wedstrijd kent twee etappes met kasseistroken en een tijdrit. Op zondag wordt de laatste etappe in België gereden. Eerdere winnaars van de driedaagse zijn onder meer Tom Boonen, Bradley Wiggins, André Greipel, Robert Gesink, Dylan Groenewegen en Fabio Jakobsen.

In Den Dullaert Hulst in Hulst wordt van16.00 tot 20.00 uur het Kom Erbij Festival gehouden. De bedoeling is dat tijdens het festival duidelijk wordt wat er allemaal te doen is in de gemeente. "Met dit evenement zorgen we dat mensen in een oogopslag kunnen zien wat het aanbod is in de gemeente, van sport tot vrijwilligerswerk en creatieve activiteiten", aldus de stichting Hulst voor Elkaar.

Vlaanderen zegt de vergunning voor het lozen van PFAS-stoffen strenger te maken. Hoe streng die vergunning wordt is nog niet duidelijk, maar de Vlaamse minister Zuhal Demir zegt dat Zeeuwen zich geen zorgen hoeven te maken. "Wij zijn niet uit op ruzie met onze lieve buren."

Moet jij nog weg met de auto? Let dan op. Vanochtend is er kans op dichte mist. De verwachting is dat deze mistvelden zich verder gaan uitbreiden gedurende de ochtend. Vanmiddag breekt het zonnetje door. Bij een zwakke tot matige noordoostenwind wordt het zo'n 17 graden. En voor de Zeeuwen onder ons die vrij zijn dit weekend: morgen wordt het ook mooi weer, met een zonnetje! Geniet ervan!