Oud-eigenaar Hedwigepolder stapt naar Raad van State: 'ontpoldering moet stoppen door PFAS-vervuiling'

Eigenaar Gery de Cloedt van de Hedwigepolder in 2018 (foto: Omroep Zeeland)

De Cloedt is bang dat de polder ernstig vervuild raakt, als over een tijd Westerscheldewater in de polder komt. Uit onderzoek blijkt dat in dat water hoge concentraties giftig PFAS zit, waarschijnlijk afkomstig van de 3M-fabriek bij Antwerpen. Het oorspronkelijke doel van de onteigening van de polder zou natuurherstel zijn, maar volgens De Cloedt is daar door de verontreiniging geen sprake van.

Vervuiling voldoende reden voor stop ontpoldering

De Cloedt was tot 2018 eigenaar van de Hedwigepolder, die daarna door de staat werd onteigend. Hij vindt de verontreiniging door het water uit de Westerschelde voldoende reden om de ontpoldering van de Hedwige stop te zetten. Volgens De Cloedt is bij de uitspraak in 2014 over de ontpoldering de vervuiling van de Westerschelde ten onrechte niet meegenomen. Dit terwijl volgens het Utrechtse onderzoek naar de vervuiling in de Westerschelde toen al bij de staat bekend was dat er te hoge concentraties PFAS in het water zaten.

De Cloedt is niet de enige die zich zorgen maakt over dat de polder verontreinigd zou kunnen worden. Maar volgens minister Barbara Visser van Infrastructuur en Waterstaat moeten de hoge concentraties PFAS in de Westerschelde de ontpoldering van de Hedwigepolder niet in de weg zitten. Dat schreef de minister eerder deze week in een brief aan de Tweede Kamer.

Lees ook: