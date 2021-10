Genoeg nieuwe agenten in opleiding, maar politie wil meer diversiteit

Het dreigende tekort aan nieuwe agenten lijkt op dit moment mee te vallen (foto: Omroep Zeeland)

Als de komende jaren dat aantal van tachtig agenten in opleiding blijft, is van Gelderen tevreden. "Landelijk moeten er 17.000 agenten de komende vijf jaar bijkomen", zegt hij. "Dat komt door vergrijzing in het korps, maar ook uitstroom die niet kan worden voorzien, omdat jongere mensen vaker van baan wisselen. Als we deze tachtig nieuwe agenten per jaar kunnen volhouden, zijn we tevreden."

"Het was niet eenvoudig om dit aantal agenten te vinden", vervolgt Van Gelderen. "De reistijd naar de opleidingen in Eindhoven en Rotterdam is voor jongere mensen toch wel een groot probleem. We zijn blij dat nu een leer en ontwikkelplek in Vlissingen is gerealiseerd. Dat scheelt al voor de reistijd van een deel van de opleiding."

Lessen in Zeeland

Waar de plaatsvervangend districtschef nog steeds naar toe wil is dat de lessen ook naar Zeeland komen. "Een oude wens die wel concreter wordt, omdat de opleidingen in Eindhoven en Rotterdam uitpuilen. Om dan bijvoorbeeld lessen in Zeeland te kunnen geven, zou die plekken ontlasten. En wij hebben sowieso al schietbanen, sportterreinen en dergelijke hier in de provincie aanwezig."

De diversiteit onder nieuwe agenten laat nog te wensen over, geeft Van Gelderen toe. "De norm van 25 procent met een diverse achtergrond is voor Zeeland niet mogelijk, gezien de samenstelling van de bevolking. Maar we streven wel naar meer diversiteit dan nu het geval is. Ik ben bijvoorbeeld laatst in een van de Turkse moskeeën in Middelburg geweest. Daar hebben we een voorlichtingsbijeenkomst gehouden."