Is dit de oplossing voor het zoetwatertekort? Politici zien er nog weinig in

Zestig miljoen euro gaat de aanleg volgens een eerste berekening kosten. Het is op z'n minst een flinke investering. "Maar wat is duur?", zegt Florus van der Paauw, penningmeester van Stichting De Puupe en samen met twee anderen bedenker van het plan. "Zestig miljoen is een groot bedrag, maar je moet het terugrekenen naar het gebruik en het aantal hectares dat je daarmee van zoet water kan voorzien. Berekend over de gebruikers valt het mee."

Zoet water uit het Schelde-Rijnkanaal

De bedoeling is om een pijpleiding aan te leggen die zoet water uit het Schelde-Rijnkanaal naar Schouwen-Duiveland brengt. Die leiding loopt van dat kanaal over Sint Philipsland, dan door de Oosterschelde en komt vervolgens bij Zijpe weer aan land op Schouwen-Duiveland. Van daaruit vertakt de ringleiding zich over het hele eiland.

Zoet water op Schouwen-Duiveland wordt steeds meer een probleem. Het eiland verzilt (foto: Omroep Zeeland)

Hoe schaars zoet water op het eiland kan worden, is de afgelopen jaren duidelijk geworden. Van der Paauw: "We kampen met een enorme verzilting. De beschikbaarheid van zoet water is echt een probleem op Schouwen-Duiveland. We zijn hier op het eiland omringd door zout water; de Grevelingen, de Oosterschelde en de Noordzee. Zeker in de droge zomers van 2019 en 2020 was er gebrek aan zoet water waardoor de gewassen niet konden groeien."

Betalen per kubieke meter

Zo'n 200 akkerbouwers zouden profijt kunnen hebben van de 140 kilometer lange ringleiding. Met 340 aftappunten kan 13.500 hectare cultuurgrond van zoet water worden voorzien, rekent de site van de stichting voor. Het is de bedoeling dat gebruikers - onder wie ook telers in de tuinbouw - een abonnement nemen op de ringleiding en een prijs per kubieke meter gaan betalen. Het plan voor de Puupe is ontstaan in juli 2021 en zou al in oktober 2023 gerealiseerd moeten zijn.

Schouwen-Duiveland is omgeven door zout water (foto: Omroep Zeeland)

Tot zover een prachtig plan, maar nu de realisering. Stichting De Puupe vindt dat er onvoldoende aandacht is van de provinciale politiek. "Er zijn gesprekken, maar zeker de externe aanvoer van zoet water is nog niet goed onder de aandacht bij de provincie", zegt Florus van der Paauw. Verder is de stichting in gesprek met verschillende financiers.

Lokaal is het geen vraag: het moet gebeuren!" Florus van der Paauw, penningmeester Stichting De Puupe en SGP-raadslid

Voldoende zoet water in de toekomst staat vandaag op de agenda van Provinciale Staten. De Statenleden stemmen over de Klimaatadaptatiestrategie Zeeland, zeg maar het klimaatplan voor Zeeland. Van der Paauw hoopt dat het plan voor de Puupe een concrete uitwerking van die strategie kan worden voor Schouwen-Duiveland.

Op het eiland zelf staan de seinen op groen volgens Florus van der Paauw, die naast penningmeester van De Puupe ook SGP-raadslid is in de Schouwse raad: "Lokaal is het geen vraag: het moet gebeuren!"

Florus van der Paauw, penningmeester Stichting De Puupe en SGP-raadslid op Schouwen-Duiveland (foto: Omroep Zeeland)

Florus van der Paauw over het plan voor een ringleiding voor zoet water op Schouwen-Duiveland