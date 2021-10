Eisenga maakt nieuw album waarin je hoort dat het tijdens corona is gemaakt

Wat voor album is het geworden?

"Iemand zei tegen me, nadat hij het album had beluisterd, dat het een hechter geheel was dan het vorige album 'For Mattia'. Het is bijna alsof je hoort dat het in de lockdown is gemaakt, alsof de stukken beter op elkaar aansluiten. Ik had me dat niet eens gerealiseerd, maar misschien heeft hij wel gelijk. Misschien is het in die zin wel een completer album dan de vorige."

Is het ook een 'Open' album geworden?

"Als ik dat van mezelf mag zeggen, denk ik dat je dit etiket misschien wel op al mijn werk kan plakken. Ik vind het namelijk altijd prettig wanneer er in mijn muziek een bepaalde ruimte is. Ik heb ook heel vaak met geluidstechnici discussies gehad over het feit dat ze de microfoon heel dicht op het instrument zetten, zodat je bijvoorbeeld ook op een viool de haren hoort van de strijkstok. Dat wilde ik nooit. Ik wil dat je als luisteraar de suggestie hebt dat je er tien meter vanaf staat. Zodat je zelf denkbeeldig naar die muziek toe kan gaan of juist ervan af. Dat er dus ruimte is om je in die muziek te bewegen. Ik wil een atmosfeer waar het muzikaal gezien goed toeven is en waar je ook kunt afdwalen."

Waarom wilde je graag weer een album maken?

"Dat behoort toch denk ik tot het wezenskenmerk van elke musicus, of het nou een componist is of een uitvoerend musicus. Het is net als bij een schrijver, die wil gelezen worden. Een kunstenaar wil gezien worden en een musicus wil gehoord worden. Je gaat niet zes jaar lang naar het conservatorium om vervolgens alleen maar onder de douche te zingen of in je huiskamer te spelen. Misschien is het voor een deel ook ijdelheid. Ik zag bij een collega het citaat 'We proberen een beetje schoonheid aan de wereld toe te voegen' voorbijkomen en dat vind ik ook wel mooi en toepasselijk."

Wat is het verschil tussen componist en uitvoerend muzikant?

"Het zijn twee totaal verschillende onderdelen van het vak. Ik heb ook jaren lang niet als uitvoerend muzikant gewerkt, misschien wel dertig jaar lang. Maar ik zie mezelf als uitvoerend musicus eigenlijk als verlengstuk van mijzelf als componist. Je schrijft niet alleen de muziek op, maar je gaat het zelf ook live uitvoeren. En dat geeft wel een extra dimensie aan wat je maakt.

Ik heb dat dus heel erg lang niet gedaan, omdat ik pas op latere leeftijd op het conservatorium kwam en al die jonge mensen om me heen de sterren van de hemel zag spelen. Ik heb toen besloten om de boel te gaan scheiden. Ik schrijf de muziek en zij voeren het uit. Totdat iemand me een aantal jaar geleden heeft zitten pushen om ook zelf te gaan spelen, omdat volgens hem die extra dimensie om zelf je composities te spelen wordt gewaardeerd. En daar heeft hij gelijk in."

Douwe Eisenga heeft een nieuw album (foto: Omroep Zeeland)

Ga je het album ook live voor publiek spelen?

"Ik ga in ieder geval weer wat meer spelen dan de afgelopen periode. Maar dat is ook niet zo moeilijk, want het lag natuurlijk helemaal plat. Zaterdag 9 oktober is de cd-presentatie en speel ik in de Grote Kerk in Veere het volledige album. De komende tijd speel ik ook nog op een aantal andere plekken in Zeeland, waaronder in de Machinefabriek in Vlissingen. En ik kijk daarnaar uit. Ik heb inmiddels al een paar keer live gespeeld en dat was wennen en ook best spannend. Ik moest echt weer wat podium-spek op mijn botten krijgen. Maar dat gaat helemaal goed komen hoor."

Ben je tevreden over het eindresultaat?

"Ja, ik ben zeer tevreden over het album. Trouwens ook over de vormgeving. Maar ik doe dit natuurlijk al zo lang, dat je op een gegeven moment ook op een andere manier naar je werk kijkt. Er zijn misschien wat onderdelen qua compositie of opname, waarvan ik nu denk dat het wellicht beter had gekund. Of dat er achteraf toch meer in een compositie zat, dan dat ik eruit heb gehaald. Dat blijft altijd, ook al is je werk klaar. Maar ik realiseer me ook dat op het moment van de opname ik het beste eruit heb gehaald en dat was toen goed."

