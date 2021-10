JP de Klerk heeft zijn leven op muziek gezet

Het zijn liedjes die allemaal gaan over dingen die hem na aan het hart liggen. De keuze om in het Nederlands te zingen, hielp hem om dichtbij zichzelf te blijven.

Still uit de mini-docu Deze Zomer (foto: Lonneke de Klerk)

Redelijk luchtig

JP denkt niet dat hij over zijn leven zingt om dingen te verwerken: "Zo zwaar is het niet. ik heb een hartstikke mooi leven. Het is over het algemeen redelijk luchtig."

het ene liedje is er in een dag, het andere liedje daar doe ik weken over." JP de Klerk - singer-songwriter

Meestal hoefde hij niet lang te zoeken naar onderwerpen. JP: "Soms komt het spontaan, dan weet je meteen hier gaat ik iets over schrijven. Soms moeten dingen een aantal jaren rijpen, voordat je erover kan schrijven, soms ook wat meer denkwerk. Het ene liedje is er in een dag, het andere liedje doe ik weken over."

Zingen in z'n moerstaal

Voorheen zong JP voornamelijk in het Engels, in de bands De Niro en JP & The Seeger Session Band. Maar het zingen in z'n moerstaal beviel hem goed: "Het is toch een iets andere manier van schrijven, omdat het veel dichterbij mezelf is. Dan merk je dat je meer woorden tot je beschikking hebt, je wat genuanceerder kan uitdrukken, daarmee zijn de teksten taalkundig en inhoudelijk ook beter geworden."

Het einde van dit project betekent niet dat JP de Klerk gaat stoppen met zingen. "Nee, daar ga ik mee door! Als ik niet meer kan zingen en geen liedjes meer kan maken, dan gaat het niet goed met me. Daar ga ik mee door, zolang als het kan."

JP de Klerk vertelt over 'Eindelijk Thuis'