Zierikzeese kunstwerk 'Pluis' in Duurzame 100

"We zijn super blij met de verkiezing", zegt Erik van Uffelen van stichting Centree. "We zijn als culturele stichting een beetje een buitenbeentje, maar we zijn heel blij dat Zeeland ook vertegenwoordigd is." Pluis is namelijk het enige Zeeuwse project op de lijst.

Het kunstwerk in Zierikzee is gemaakt van vispluis. Vispluis beschermt visnetten tegen beschadiging en slijtage, maar het breekt gemakkelijk af waardoor er duizenden kilo's in zee terecht komen en daarna aanspoelen. Stichting Centree uit Zierikzee zag het probleem en kwam twee jaar geleden op het idee om er een kunstwerk van te maken.

Vrijwilligers ruimden de afgelopen jaren kilo's vispluis op langs de Nederlandse kust. Van dat afval maakte kunstenaar Kianoosh Gerami 'Pluis'. Het kunstwerk moet vervuiling van de Noordzee aan de kaak stellen.

Van Uffelen hoopt dat de aandacht voor het project helpt om het kunstwerk een vervolg te geven. "Tot de herfstvakantie staat het kunstwerk in Zierikzee, maar we willen graag dat het daarna gaat reizen. We weten nog niet precies waarheen, maar het zou mooi zijn als het op verschillende plaatsen aan de kust zou kunnen staan."

Naast de aandacht die het oplevert voor het kunstwerk, vindt Van Uffelen de notering in de landelijke lijst ook positief voor Zeeland: "Het is mooie promotie voor onze provincie om te laten zien dat we hier ook groene initiatieven hebben."

