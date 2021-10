Album Racoon komt binnen op 1 in Album Top 100

Het album Spijt Is Iets Voor Later van Racoon komt deze week binnen op nummer één in de GfK Album Top 100. Het Nederlandstalige werk van de band uit Goes doet het ook goed op singles. Geef Je Hart Niet Zomaar Weg weet deze week de Top 40 binnen te komen op nummer 36. Eerder waren Het Is Al Laat Toch, De Echte Vent en Hee Joh Jip ook hits.

Het succes kan niet op, want eerder deze week ontving Racoon een gouden plaat voor het album. Spijt Is Iets Voor Later bereikte de gouden status binnen vijf dagen na verschijning.

Voor de voorafgaande Engelstalige albums kreeg Racoon destijds ook gouden platen. Liverpool Rain (2011) en Before You Leave (2008) werden platina, Another Day (2005) zelfs dubbel platina.

Vorige week zaterdag startte de theatertour van Racoon met een optreden in De Mythe in Goes. De tour eindigt op 18 december in Groningen. Op 2 april 2022 staat de band voor het eerst met een eigen show in Ahoy Rotterdam.

