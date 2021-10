Journalisten die nobelprijs winnen, kregen eerder al een Four Freedoms Award

Journalisten Maria Ressa uit de Filipijnen en Dmitri Moeratov uit Rusland mogen dit jaar de Nobelprijs voor de Vrede in ontvangst nemen (foto: ANP)

In 2010 mocht Dmitri Moeratov namens Novaya Gazeta, een Russische liberale krant waar Moeratov hoofdredacteur van is, de award voor de vrijheid van meningsuiting in ontvangst nemen. De krant werd opgezet in april 1993 en verschijnt twee maal per week.

De krant staat bekend vanwege haar oppositie tegen de Russische regering en vanwege het pleiten voor een vreedzame oplossing van het conflict in Tsjetsjenië. Ook schrijft de krant vaak over problemen met betrekking tot maffiaorganisaties, corruptie en andere negatieve zaken in Rusland.

Vrijheid van meningsuiting en persvrijheid

Diezelfde award, voor de vrijheid van meningsuiting, ging in 2020 naar de Filipijnse journalist Maria Ressa. Ressa kreeg de prijs vanwege haar toewijding om mensen te vertellen wat er in de wereld gebeurt en omdat zij mensenrechtenschendingen aan de kaak stelt, aldus de Roosevelt Foundation.

Ze zet zich ook in voor persvrijheid. Eerst als onderzoeksverslaggever over terrorisme voor CNN in Zuidoost-Azië en nu als uitvoerend redacteur van de online nieuwsredactie Rappler, waarvan Ressa ook de oprichter is. Rappler is een van de weinige mediaorganisaties in de Filipijnen die openlijk kritisch is over de strijd tegen drugs in het land.

Nobelprijzen De Nobelprijs is een jaarlijkse prijs voor wetenschappelijk onderzoekers die een opmerkelijke prestatie hebben geleverd op het gebied van de natuurkunde, scheikunde en fysiologie of geneeskunde. Ook kan de prijs uitgereikt worden aan auteurs die belangrijke bijdragen hebben geleverd aan de literatuur of aan personen en organisaties die belangrijk hebben bijgedragen aan de bevordering van de vrede.

Lees ook: