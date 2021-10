Corona in Zeeland: 51 nieuwe positieve tests, geen ziekenhuisopnames of overlijdens

Impressie van het coronavirus SARS-CoV-2, dat de ziekte Covid-19 kan veroorzaken (foto: Omroep Zeeland)

Op Schouwen-Duiveland werden de meeste besmettingen geregistreerd, dat waren er tien. In Goes waren dat er negen. In twee gemeentes werden geen nieuwe besmettingen geregistreerd, dat waren Noord-Beveland en Reimerswaal.

Per gemeente

ma 4 okt di 5 okt wo 6 okt do 7 okt vrij 8 okt Borsele 3 1 3 5 3 Goes 5 2 11 6 9 Hulst 2 0 0 1 1 Kapelle 1 1 0 2 1 Middelburg 10 0 12 13 6 Noord-Beveland 1 1 0 0 0 Reimerswaal 0 0 0 0 0 Schouwen-Duiveland 3 0 4 2 10 Sluis 1 0 2 1 3 Terneuzen 5 3 8 4 5 Tholen 1 1 3 1 5 Veere 5 1 2 2 4 Vlissingen 3 1 8 4 4 totaal Zeeland 40 11 53 41 51

Op de onderstaande zevendagenlijn zijn de dagelijkse coronacijfers wat meer in perspectief geplaatst. Iedere dag op de lijn wordt berekend door de nieuwe besmettingen van de afgelopen zeven dagen bij elkaar op te tellen. Zo krijg je een 'voortschrijdende week' waarvan het beeld niet wordt vertroebeld door incidentele pieken of dalen. De voortschrijdende week wordt berekend per regio, zoals het RIVM Zeeland heeft ingedeeld.

Op de zevendagenlijn is te zien dat de regio Bevelanden en met name Zeeuws-Vlaanderen in de loop van de week zijn gedaald. Noord-Zeeland laat een lichte stijging zien. De besmettingen in de regio Walcheren zijn het hardst gestegen de afgelopen week.

Landelijk gezien is vandaag het reproductiegetal voor het eerst sinds weken weer boven de 1. Dat betekent dat honderd mensen gemiddeld 102 andere mensen besmetten. Dat reproductiegetal zegt iets over de situatie van zo'n twee weken geleden, omdat recente cijfers niet nauwkeurig genoeg zijn voor deze berekening.