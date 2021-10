Hoek zit in de winning mood en het doelsaldo spreekt boekdelen

Hoek-spits Steve Schalkwijk wordt bejubeld door Jonathan Constansia na zijn treffer tegen DOVO (foto: Orange Pictures)

Na de overtuigende winst op VVOG (4-0) bond Hoek vorige week DOVO aan de zegekar: 1-3. "De twijfels lijken sinds de eerste drie punten weg bij de spelers", zegt Gevaert, die het vertrouwen in de groep voelt groeien. "We hebben een heel goede trainingsweek achter de rug."

De selectie van Hoek bleef gevrijwaard van blessureleed. Sterker nog: er was goed nieuws uit de ziekenboeg, want Steven Smulder (had een scheurtje in zijn pols) zit tegen ODIN'59 weer bij de selectie. Ook de rentree van Erwin Franse laat niet lang meer op zich wachten volgens Gevaert. "Hij is bijna zover dat-ie op honderd procent zit."

Bij winst op ODIN'59, de nummer 16 van de ranglijst, kan Hoek een sprong maken op de ranglijst en in het linkerrijtje van de Derde Divisie komen. "Daar ben ik nog niet mee bezig. Rond de kerst ga ik eens naar de stand kijken. Dat de tegenstander laag staat zegt me ook niet zoveel. Tegen DOVO wonnen ze ineens ruim, het is erg wisselvallig," aldus de trainer.

Bijzonder doelsaldo

Opvallend zijn de doelcijfers van Hoek: de ploeg van Gevaert scoorde tot dusver veertien treffers, drie meer dan koploper Sparta Nijkerk. Maar de Zeeuws-Vlamingen incasseerden zelf ook al dertien doelpunten, één minder slechts dan hekkensluiter GOES. "Dat is wel bijzonder, ja," reageert Gevaert. "Offensief is het al het hele seizoen behoorlijk. Gelukkig krijgen we er de laatste twee duels ook minder tegen."

(foto: Omroep Zeeland)