'Voor iedereen die iemand mist', begraafplaats Middelburg krijgt speciaal kunstwerk

"Wij zijn zeker blij met het kunstwerk", zegt bedrijfsleider Christine Reule van de begraafplaats. "We zagen er meteen een mooie plek voor: op de algemene herdenkplek." Hans Romkes kreeg het door Cemal Demir ontworpen kunstwerk na een actie van het tv-programma Vermist in 2003. Het kunstwerk 'Papa's deur' symboliseert een op een kier staande deur, waardoor een vermist persoon ieder moment weer binnen kan lopen.

'Voor iedereen die iemand mist'

Papa's deur stond jaren in Romkes tuin, maar hij heeft er na een verhuizing geen plek meer voor. Zijn zus benaderde daarom de begraafplaats. "Het kunstwerk is erg dierbaar voor de familie", zegt Reule. Over de vermissing praten is voor de familie nog steeds erg moeilijk. De familieleden hadden de wens het kunstwerk te schenken aan de begraafplaats om het zo een bredere bestemming te geven.

Kunstwerk Papa's deur van Cemal Demir op de algemene begraafplaats in Middelburg (foto: Omroep Zeeland)

"Het kunstwerk is voor iedereen die iemand mist", zegt Reule. "Voor vrienden en familie van vermiste mensen, maar bijvoorbeeld ook voor mensen die een dierbare ver weg begraven hebben liggen. Die hebben hier een plek waar ze even rustig kunnen zitten, een bloemstukje neerleggen of een kaarsje branden." Reule merkt dat er behoefte is aan zo'n algemene gedenkplek.

Al weet je als achterblijver dat de kans klein is, er blijft altijd hoop." Roy Heerkens van Slachtofferhulp

Ook Roy Heerkens, woordvoerder van Slachtofferhulp zegt dat een kunstwerk als deze tot steun kan zijn. "Ik denk dat zo'n kunstwerk troost biedt. Het kan zorgen voor erkenning en dat draagt altijd bij aan verwerking, voor zover dat mogelijk is. Veel achterblijvers kunnen niet rouwen omdat het lot van hun dierbare nog onzeker is."

Hij waardeert de symboliek achter het kunstwerk. "Al weet je als achterblijver dat de kans klein is, er blijft altijd hoop. Leven tussen hoop en vrees."