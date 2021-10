Volksmuziekgroep Ambras viert 40-jarig bestaan

Ambras maakt al veertig jaar volksmuziek in Oost-Zeeuws-Vlaams dialect (foto: Ambras)

Hoe bijzonder ook, Piet Scheerders spreekt wel van een feest, maar niet wegens het jubileum. Piet: "Het is op zich al een feest dat we weer een keer voor wat mensen kunnen optreden."

'Speciaal plekske'

Door de vele lp's, cd's en een dvd, die Ambras heeft uitgebracht, is de groep uitgegroeid tot ambassadeur van het Oost-Zeeuws-Vlaams dialect. Piet: "Ja, dat móet wel. Er zijn wel meer mensen op vertel- en schrijfgebied, maar wat muziek betreft hebben wij wel een speciaal plekske in Oost-Zeeuws-Vlaanderen."



Ambras werd opgericht in 1981. Het repertoire van de groep is veelal gebaseerd op verhalen en anekdotes uit de regio. Er zo maar een favoriet uitkiezen is lastig vindt Piet. "Ik vind bijvoorbeeld de gedragen liedjes, de min of meer melancholische liedjes die doen denken aan vroeger wel mooi. Zo zitten we nog steeds tegen de Top 10 aan te hikken met Laot me... even stil. Dat is een klassieker. Veel mensen vinden dat een heel speciaal lied."

Kriebelen

Door corona stond het musiceren bij de bandleden even op een laag pitje: "Voor ons is muziek leuk, maar het moet ook ingebed zijn in optredens, dan begint er wat te kriebelen."

Ambras is blij weer te kunnen optreden, vertelde Piet Scheerders in De Zeeuwse Top 40