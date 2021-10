Klimaatplan Zeeland krijgt brede steun, maar nog wel zorgen om zoet water

Het klimaatplan geeft in hoofdlijnen weer wat Zeeland moet doen om klaar te zijn voor de toekomst. De concrete uitwerking in projecten kan nu pas beginnen. Toch schoot de discussie in Provinciale Staten al alle kanten op:

Denkt het provinciebestuur serieus na over een tweede kerncentrale? (Partij voor Zeeland). Er is geen klimaatverandering veroorzaakt door mensen (Forum voor Democratie) en Hoe ontvluchten we de provincie bij een overstroming (Socialistische Partij).

Zoet water op Schouwen-Duiveland wordt steeds meer een probleem. Het eiland verzilt. (foto: Omroep Zeeland)

Een grote zorg die door meer partijen werd gedeeld is de toekomstige beschikbaarheid van zoet water voor de landbouw. De hete zomers van 2019 en 2020 hebben duidelijk gemaakt dat zoet water schaars kan worden.

'Zoet water voor elk gebied'

Statenlid Anton Geluk van het CDA zegt hierover: "Let erop dat je ervoor zorgt dat overal zoet water beschikbaar komt. Het is een soort gelijkheidsprincipe: zoet water voor elk gebied in Zeeland."

Volgens Statenlid Ger van Unen van de SP hebben boeren zelf een grote verantwoordelijkheid: "We zeggen tegen boeren dat ze er niet meer van uit moeten gaan dat je gewoon dat water weg laat lopen in de sloten. Dat kan niet meer. Dat is niet van deze tijd. Afpompen is verkeerd. Boeren worden zich daar zelf ook van bewust."

Het provinciebestuur deelt de bijzondere zorg voor zoet water. "Het is een belangrijk probleem en een uitdaging", zegt Er is een apart plan voor opgesteld, het Zeeuws Deltaplan Zoet Water. Dat wordt in november voorgelegd aan Provinciale Staten.

