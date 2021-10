Na weekje rust wacht voor GOES belangrijk duel met Barendrecht

Jelle Klap scoort voor GOES tegen Harkemase Boys (foto: Orange Pictures)

De Bevelandse ploeg speelde een week voor de officiële start van het seizoen al de eerste wedstrijd, omdat tegenstander Sportlust'46 begin oktober het jubileum wilde vieren. "Met de voorbereiding erbij waren we vanaf begin juli volop bezig, dus dit was wel even lekker", aldus Hollander.

Na acht duels is zijn ploeg nog zonder overwinning. De laatste wedstrijd tegen VVSB eindigde in een 2-2 gelijkspel, nadat een 0-2 achterstand werd weggepoetst. "Je zou zeggen dat het daardoor als een overwinning voelde, maar achteraf leefde ook wel het idee dat er misschien nog meer in had gezeten."

Feit is dat GOES met 4 punten hekkensluiter is in de Derde Divisie. Hollander put vertrouwen uit de manier waarop zijn ploeg in de tweede helft voor de dag kwam tegen VVSB. "Het was een bevestiging dat spelen met iets meer risico iets oplevert en dat het niet altijd hoeft te betekenen dat je een doelpunt om je oren krijgt."

De Kok lang uit roulatie

Slecht nieuws is dat verdediger Ralph de Kok wellicht zijn laatste wedstrijd van het seizoen al heeft gespeeld. "Hij moet geopereerd worden aan zijn knie. Het zit niet goed bij zijn meniscus en kruisband."

De oefenmeester heeft tegen Barendrecht in elk geval weer wat te kiezen. Ruben Hollemans, Stefan de Bert en Francis Kabwe Manengela zijn allemaal hersteld van lichte blessures en weer inzetbaar. Souffiane el Ouazzani kampt nog met een scheurtje in zijn enkelband.

Onderste regionen

De wedstrijd tegen Barendrecht is een belangrijke voor GOES. Bij winst nadert de ploeg van Hollander Barendrecht op de ranglijst. De tegenstander van zaterdag staat op de veilige veertiende plaats. GOES, hekkensluiter, zakt bij een nederlaag verder weg in de onderste regionen van de Derde Divisie.

(foto: Omroep Zeeland)