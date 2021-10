Sportvliegtuig neergestort in Westerschelde

Sportvliegtuigje in het water bij Ossenisse (foto: KNRM Hansweert)

Volgens de KNRM Hansweert gaat het om een dubbeldekker vliegtuig die onderweg was vanuit Antwerpen naar vliegveld Midden-Zeeland in Arnemuiden. In de buurt van Ossenisse raakte het vliegtuig rond 17.15 uur in de problemen en crashte even later in het water. Daarbij sloeg het vliegtuig over de kop.

De piloot heeft zichzelf zelfstandig weten te bevrijden, waarna hij aan boord is genomen door Rijkswaterstaat. Uiteindelijk bleek medische verzorging niet nodig.

Toedracht onbekend

Het sportvliegtuig wordt met een boot naar de haven van Hansweert gebracht. Over een mogelijke toedracht is nog niets bekend. Getuigen zagen het vliegtuig vlak voor het ongeluk, wel laag over het water vliegen.