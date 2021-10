Meer spinnen dan andere jaren: dit zijn de tips van een expert en onszelf

Het spinnenseizoen is weer begonnen (foto: Omroep Zeeland)

"Doodslaan!", reageert iemand op onze vraag op Instagram. Die mening delen nog meer volgers. "Vangen met een stuk wc-papier en gauw wegspoelen", wordt er gereageerd. Anderen schakelen versterking in van hun partner: "Ik roep m'n man en hij zet ze buiten." Er zijn ook mensen die de huisdieren eropaf sturen. "Ik zet ze buiten voor de poezen", vertelt iemand.

Lekker laten zitten

Toch zijn er ook veel Zeeuwen die een spin in huis helemaal niet erg vinden. "Het zijn nuttige dieren. Leven en laten leven", reageert een van onze Instagramvolgers. "Vooral lekker hun ding laten doen! Ze zijn zo belangrijk", zegt iemand anders tegen ons. Daar stemt een andere volger ook mee in. "Je moet ze koesteren! Ze helpen mij de muggen en vliegen te bestrijden."

Een huisspin (foto: Omroep Zeeland)

Populatie

Volgens Rudy Marinissen van Zeeland Ongediertebestrijding zijn er dit jaar meer spinnen dan vorige jaren. "Er zijn deze zomer weinig wespen geweest. Dat zijn natuurlijke vijanden van de spin. Daar komt nog bij dat het de ideale omstandigheden zijn voor spinnen nu. Er zijn veel vliegjes en mugjes en het is vochtig." Dat zorgt ervoor dat er nu veel meer spinnen zijn dan andere jaren.

Soorten spinnen

Er zijn een paar soorten spinnen die in huis voorkomen. Zo heb je de gewone huisspin en de trilspin. De kruisspin wil ook nog wel eens binnenwandelen, maar die voelt zich prettiger buiten. Gevaarlijk zijn deze soorten overigens niet. "Er zijn twee soorten spinnen die kunnen bijten. Dat voelt een beetje als een wespensteek, maar die lopen eigenlijk alleen in de tuin. Die komen niet naar binnen", aldus Rudy.

Bestrijden

Als ongediertebestrijder kan Rudy er weinig tegen doen. "We mogen ze niet bestrijden met gif, want ze zijn beschermd." Dat zou hij ook niet willen. "Het zijn hele nuttige beestjes. Het zou zonde zijn als we ze massaal zouden verdelgen", vertelt hij. "Het echte probleem is dat we ze eng vinden. Bekijk ze maar eens van dichtbij, ze zien er niet uit." Volgens Rudy geven spinnen niet echt overlast. "Het is geen plaag, ze brengen voor de rest ook geen schade toe. De mensen vinden vaak vooral de spinnenwebben lastig en vervelend."

Een huis zonder spinnen

Rudy vertelt dat de spinnen op verschillende manieren binnen kunnen komen. Dat kan door een open raam, ventilatieroosters of andere kiertjes en gaatjes. "Wat soms ook gebeurd is dat de spin via de begroeiing bij je huis naar binnen komt." Het is volgens Rudy een onmogelijke opgave om je huis volledig spinvrij te maken. "Dan zou je alle kieren en gaten luchtdicht moeten afkitten, maar dan leg je zelf ook het loodje omdat er geen zuurstof meer binnenkomt."

Tips

Toch heeft Rudy nog wel wat tips. "Om spinnen in huis te beperken kun je het beste kieren en gaten in huis afdichten. Dat vinden ze fijne plekjes om zich te verstoppen." Ook kun je volgens Rudy nog een paar middeltjes gebruiken. "Ze vinden de geur van munt niet fijn en azijn met water sproeien helpt ook." Maar of je dan nu nog op tijd bent, betwijfelt hij. "Nu zitten ze al binnen. Als je met die middeltjes aan de slag gaat, gaan ze aan de wandel en gaan ze op plekken zitten waar je ze helemaal niet wil hebben." Daarom kan Rudy heel kort zijn: "Laat ze lekker zitten, of zet ze met een bakje naar buiten."