Panorama Walcheren wacht politieke besluitvorming Machinefabriek niet af: 'Wij moeten hier blijven'

Panorama Walcheren is een tentoonstelling van grote panorama's van Walcheren. Jo Dumon Tak schilderde er tien jaar lang verschillende typische landschappen van het eiland Walcheren voor.

"We hopen Panorma Walcheren een vaste plek te kunnen geven", zegt bestuurslid Lex de Looff van de stichting. Dat moet vervolgens ook tot uitbreiding leiden. Daarmee willen ze de sociaal-maatschappelijke ontwikkeling van Walcheren laten zien na de oorlogstijd. "Dat zou een unieke aanvulling zijn op wat we tot nu toe geschilderd hebben."

Onlangs kreeg het gemeentebestuur van Vlissingen nog een meerderheid van de gemeenteraad achter zich voor het plan om de gevels en het dak van de Machinefabriek te renoveren. Stichting Panorama Walcheren wil daarop voortborduren. "Wij regelen zelf het geld om uiteindelijk ons museum erin te kunnen realiseren. Het enige dat wij van de gemeente nodig hebben is goodwill."

Wat is de Machinefabriek eigenlijk? De Machinefabriek werd gebruikt door de NV De Schelde Scheepsbouw en Werktuigenfabriek. Die werd opgericht in 1875 om schepen te bouwen. Van marineschepen tot motoren voor stoomschepen. Het gebouw zoals het er vandaag de dag uitziet werd begin twintigste eeuw in drie delen (loodsen) gebouwd. De eerste loods was klaar in 1912. Dat werd vervolgens uitgebreid en in 1916 was de tweede loods een feit. Drie jaar later, in 1919, werd de derde loods gebouwd. Pas jaren later, in 1955, werd het glazen dak vervangen door het dak dat er nu op ligt. Vanaf 2000, toen de Machinefabriek al niet meer in gebruik was, werd alles overgenomen door Damen Shipyards Group.

In de afgelopen maanden gingen studenten van de opleiding Bouwkunde van de HZ dus aan de slag. Ze kregen de opdracht om aan te geven hoeveel vierkante meter ze nodig dachten te hebben om het museum goed tot zijn recht te laten komen. In alle ontwerpen kwamen de studenten uit op drieduizend vierkante meter.

Panorama hoort thuis in De Machinefabriek" Bestuurslid Lex de Looff over we wens voor een definitieve bestemming

Ondertussen is het plan ingediend bij het College van Burgemeester en Wethouders. Daar was ook Karla Peijs bij aanwezig. Volgens De Looff is het van groot belang dat zij het ambassadeurschap draagt voor dit plan. "Ze is een naam en dat geeft beweging. We hebben een hoop geld nodig en zij kent de politieke weg in Den Haag en in Europa, al hebben we vooral goodwill nodig en enkele miljoenen."

Plannen bestuderen

Het gemeentebestuur van Vlissingen gaat het plan nu bestuderen. Eind vorig jaar werd bekend dat in de Machinefabriek honderd parkeerplaatsen zijn voorzien en tien ligplaatsen in Het Dok. Die horen bij de nieuw te bouwen toren. Volgens de gemeente hebben meerdere ondernemers interesse getoond in de plannen.

Ondertussen hopen de bestuursleden van stichting Panorama Walcheren maar op één ding: "Dat iedereen beseft dat Panorama thuishoort in De Machinefabriek."