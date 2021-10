Biebvloggers interviewen schrijver: 'Hoe verzin je een verhaal?'

"Een biebvlogger is iemand die voor de bibliotheek filmpjes maakt", legt Jaël Kievit (12) uit, die samen met Faye van der Genugten (11) en Finn van As (10) vlogt. "Wij interviewen schrijvers en maken filmpjes over de activiteiten van de bibliotheek."

Goede Tijden, Slechte Tijden

Kevin Hassing is naast schrijver van kinderboeken ook acteur. Tien jaar geleden speelde hij in de RTL4-soap Goede Tijden, Slechte Tijden en hij is bekend van de YouTube-serie Hehobros. Hassing presenteert zijn tweede boek: 'Mus en kapitein Kwaadbaard en De Koers naar de Kraken'.

Acteur en schrijver Kevin Hassing leest voor uit zijn nieuwe boek. (foto: Omroep Zeeland)

"We stellen heel verschillende vragen over zijn nieuwe boek. Zoals waar hij de inspiratie vandaan haalt, maar ook welke hobby's hij heeft", zegt Jaël Kievit.

Zeer vereerd

Hassing voelt zich zeer vereerd om geïnterviewd te worden. Zijn eerste boek kwam uit in coronatijd, dus het is voor hem extra leuk om nu zijn boek echt te kunnen presenteren. "Het is heel leuk om voor te lezen aan de kinderen en ik vind ook dat de biebvloggers goede vragen stellen", aldus de schrijver.

Finn van As (10), Faye van der Genugten (11) en Jaël Kievit (12). (foto: Omroep Zeeland)

De Kinderboekenweek duurt tot en met 17 oktober. Het thema dit jaar is: Worden wat je wil.