GOES ontsnapt aan nederlaag in Barendrecht

Sylvio Hage in duel met een Barendrecht-speler (foto: Orange Pictures)

Bij Barendrecht startte Bart Deprez in de basis, voormalig spits van GOES en Kloetinge, maar het weerzien met zijn oude club was ongelukkig. Na 24 minuten spelen moest de spits geblesseerd worden vervangen. Een kleine twintig minuten later opende zijn ploeg wel de score via Ugur Altintas, maar GOES deed gelijk iets terug. Vanaf de aftrap combineerde de ploeg goed en Riad Elloukmani werd als eindstation bereikt. De spits scoorde zijn eerste treffer in het shirt van zijn nieuwe ploeg en zette daarmee de ruststand op 1-1.

Na rust nam GOES onverwacht de leiding. Gianni Tiebosch mocht aanleggen van de rand van het strafschopgebied en schoot binnenkant paal keihard raak. Barendrecht maakte tien minuten later gelijk via invaller Danny Monster, die prachtig werd vrijgespeeld en beheerst afmaakte.

Lentink redt GOES

Tien minuten voor tijd leek Barendrecht op voorsprong te komen, maar Tim Eekman zag zijn strafschop gestopt door Matthew Lentink. In de blessuretijd was de thuisploeg nog een keer dichtbij, maar een vrije trap werd vlak naast de paal naast geschoten. Daarmee speelt GOES 2-2 gelijk en blijft het hekkensluiter, maar door de overwinning van ODIN'59 op Hoek ziet het die concurrent drie punten uitlopen.

Scoreverloop

1-0 Ugur Altintas (42)

1-1 Riad Elloukmani (43)

1-2 Gianni Tiebosch (52)

2-2 Danny Monster (65)

Bijzonderheden

Matthew Lentink stopt strafschop Tim Eekman in 78e minuut.

Opstelling GOES

Matthew Lentink, Jelle Klap, Reza Maipauw, Julian van de Kreeke, Renzo Roemeratoe, Ruben Hollemans, Sven Mbikulu (Hiep Nguyen/89), Gianni Tiebosch, Huib van Hecke (Stefan de Bert/46), Sylvio Hage (Francis Kabwe Manengela/90), Riad Elloukmani (Guillaume Clinckemaille/82)