Oemoemenoe blijft ook tegen URC met lege handen achter

In het begin van de wedstrijd gingen beide teams gelijk op. Na een half uur op de klok stond het 3-3. Namens Oemoemenoe was Joey Luitwieler met een penaltykick verantwoordelijk voor de Middelburgse score. Beide ploegen hadden moeite om bij de try lijn te komen.

Vlak voor rust kregen de bezoekers een try plus conversie waardoor Oemoemenoe met een 3-13 achterstand richting de kleedkamer ging.

Eindsprint

Na rust liep URC verder uit naar 3-16. Oemoemenoe geloofde nog in een positief resultaat en kwam via een try en conversie terug naar 10-16. Een tweede try van Oemoemenoe bracht de stand even later op 15-16. Maar Luitwieler miste de conversie en de kans om zijn team op voorsprong te brengen.

De eindsprint van Oemoemenoe kwam uiteindelijk te laat want verder werd er niet meer gescoord.

Oemoemenoe houdt aan de wedstrijd één punt over en stijgt daardoor naar de veertiende plek (van de zestien ploegen).