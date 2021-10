Kloetinge opent nieuw kunstgrasveld met overwinning en koppositie

Reguilo Vandepitte namens Kloetinge (foto: René van der Vliet)

Kloetinge had een klein kwartier nodig om op voorsprong te komen. Het was Rico van Nielen die met een streep van net buiten het strafschopgebied voor de openingstreffer zorgde. Twintig minuten later profiteerde Thomas de Rijke van een slordigheid in de Zuid-Hollandse defensie. De spits onderschepte een te korte terugspeelbal, omspeelde de keeper en tikte de 2-0 binnen, wat de ruststand was.

Derde doelpunt

De voorsprong van Kloetinge kwam in de tweede helft niet meer in gevaar. Invaller Dano Lourens, zoon van trainer Marcel Lourens, zorgde voor het slotakkoord. In de laatste minuut zorgde de aanvaller voor de 3-0 eindstand.

Door de overwinning pakte Kloetinge op doelsaldo de leiding in de 1e klasse B. Qua punten staat de groen-witte formatie gelijk met BVCB.

Scoreverloop

1-0 Rico van Nielen (14)

2-0 Thomas de Rijke (34)

3-0 Dano Lourens (90)

Opstelling Kloetinge

Mitchell Braafhart, Klaas van Hecke, Reguillo Vandepitte, Jarreau Manuhuwa, Rico van Nielen, Valentijn van Keulen (Marijn Wijkhuijs/70), Roy Mulder, Jeremy Hubregtse, Tim de Winter, Kyle Doesburg (Dano Lourens/62), Thomas de Rijke