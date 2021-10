Piloot gecrasht sportvliegtuig ongedeerd, toestel niet meer te redden

Het ongeluk gebeurde gisteren rond 17.15 uur. Boven het water raakte de piloot in de problemen, waardoor hij een landing op het water heeft gemaakt. Daarbij sloeg het vliegtuig over de kop. Dat moment werd toevallig gefilmd door Belgische zeilers.

Piloot ongedeerd, maar erg geschrokken

De piloot wist zichzelf snel te bevrijden en wachtte op hulp. "Hij is erg geschrokken, hij is 77 jaar oud. Dat is niet een leeftijd om dat gauw te vergeten. Maar voor zover wij hem gisteren nog gezien hebben, was alles oké met hem", vertelt vriend Raymond Cuypers.

Hij is één van de mannen die bezig is de Stampe SV-4B uit elkaar te halen. De politie kan de dubbeldekker niet in zijn geheel meenemen voor verder onderzoek. De heren, met een passie voor deze vliegtuigen, hebben daarom gevraagd of zij de bovenste vleugels eraf mogen halen, zodat het netjes gebeurt.

Raymond Cuypers kent de piloot al meer dan twintig jaar (foto: Omroep Zeeland)

Ook al wordt hij voorzichtig uit elkaar gehaald, na het politieonderzoek zal het toestel waarschijnlijk alsnog gesloopt worden. "Het zeewater heeft geen goed gedaan. Het is een houten structuur met daar omheen doek. Het is niet meer mogelijk het toestel te redden. We kijken straks nog wel of bepaalde onderdelen nog te recupereren zijn."

Hulpdiensten snel ter plaatse

Verschillende hulpdiensten waren gisteren ter plaatse, waaronder ook de KNRM Hansweert. "Als je die melding ziet vraag je je af of je het goed hebt gelezen. Onderweg hoorden we meer over het ongeluk en al snel bleek dat de piloot in veiligheid was", zegt schipper John Slabbekoorn.

De piloot kon snel aan boord bij Rijkswaterstaat (foto: HV Zeeland)

Rijkswaterstaat was als eerste ter plaatse en heeft de piloot uit het water gehaald. "We waren onderweg vanaf Hansweert naar Terneuzen toen we van een binnenvaartschip een melding kregen", vertelt Nicky de Kort, gezagvoerder bij Rijkswaterstaat. Ter plaatse stak alleen het staartstuk nog boven water. Daar zagen ze al snel door de verrekijker dat er één persoon naast het vliegtuig dreef.

Veel geluk gehad

"Meneer was heel kalm, hij was niet in paniek, maar was wel geschrokken. Hij vertelde dat hij een motorstoring had, niks meer kon doen en het land niet meer kon halen. Ik denk dat hij veel geluk heeft gehad. Als het op een plek was waar niemand het had gezien had het heel anders kunnen aflopen", zegt ze.